獲民進黨徵召選基隆市長 童子瑋提迫切「三件事」：會爭取市民支持

記者劉秀敏／台北報導

民進黨徵召基隆市議長童子瑋出戰2026基隆市長（圖／翻攝自童子瑋臉書）

民進黨選對會24日召開會議，會中達成共識，建議徵召立委陳素月、基隆市議長童子瑋參選2026彰化縣長、基隆市長。童子瑋今（25）日表示，他認同基隆市長謝國樑稱「做好市政就是最好連任策略」，因為選舉就是提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活，「謝謝黨內的肯定，下一步，我會來爭取市民對我的支持。」

「基隆是一座深具潛力的城市。」童子瑋今日在臉書發文表示，海港、山城都是基隆的資產，老文化跟新商業都是基隆的機會，但發展跟生活怎麼並進？傳統跟進步怎麼共存？這都是他從擔任議員到議長以來，一直都在思考的問題。

童子瑋說，他認為，在走向未來以前，要先顧好現在。基隆的通勤族每日早出晚歸、長輩的長照醫療需要支持、青年父母的托幼負擔也有壓力、城市的定位跟特色依然不明，這都是實實在在的市政問題。

童子瑋直言，相比於短暫的亮點，他認為更迫切的，是基隆市民在這裡生活，有沒有感到舒適跟便利，建設有沒有進度跟改變，以及在這座城市裡成長，到底有沒有未來跟希望？

針對謝國樑稱「做好市政就是最好連任策略」，童子瑋也說，這一點他是同意的，因為對他來說，選舉就是提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活。「謝謝黨內的肯定，下一步，我會來爭取市民對我的支持。」

