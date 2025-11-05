獲民進黨徵召選2026新北市長 蘇巧慧：籌組最強團隊力拚勝選

民進黨選對會拍板，2026新北市長派出立委蘇巧慧出戰。（圖／黃威彬攝）

2026年11月28日將舉行全台縣市長選舉投票，民進黨選舉對策委員會排板，徵召立委蘇巧慧出戰新北市長。對此，蘇巧慧今（5）日表示已做好準備，並將籌組最強戰隊，帶領新北市議員候選人一起打贏選戰。

距離地方縣市長選舉還有一年，各政黨人馬紛紛表態準備投入戰局，新北市長選戰備受矚目。目前，國民黨方面聲勢最高的潛在人選包括台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然；民眾黨主席黃國昌則是動作積極，已著手尋覓競選辦公室，為參選提前布局。藍白是否延續立法院合作態勢，在地方共推一組候選人以避免選票分裂，成為未來選戰的重要變數之一。

新北長期被視為藍營大本營，在現任市長侯友宜8年執政下，得票率從首屆的57%提升至連任時超過6成，藍營在地盤根基穩固，也讓綠營將新北視為難以撼動的艱困選區。民進黨今日徵召蘇巧慧披掛上陣，力拚爭取選民支持。

對此，蘇巧慧表示，這段時間她走遍新北，許多人給她支持與肯定，感謝選對會的推薦，她已經做好準備來承擔這個重任，會全力籌組最強的團隊，帶領新北市議員候選人一起打贏2026的選戰。

