獲法官批准庇護 中國異議人士關恆在美獲釋

（德國之聲中文網）自去年被美國移民和海關執法局（ICE）逮捕、拘留超過5個月的中國公民關恆週二（2月3日）已獲釋離開聯邦拘留中心。一週前，美國移民法官裁定批准關恆的庇護申請，認為關恆有充分的理由擔心，若他被遣返回中國，將遭受北京迫害。

現年38歲的關恆2020年冒險拍攝新疆再教育營影像，為人權組織控訴中國政府在該地區迫害人權的行為增添了重要證據。隔年在影片發布後，關恆前往美國尋求庇護，但去年ICE執法人員在一次行動中偶然發現了他，並將其拘捕關押於紐約州的移民拘留中心。

關恆週三在紐約州賓漢頓（Binghamton）接受美聯社採訪時表示，他在剛獲釋時“其實沒有感到興奮，感覺自己還在監獄裡”，目前尚未思考未來的規劃。去年12月，關恆曾在拘留中心接受DW專訪。

關恆的母親羅雲也從台灣前往美國探望兒子，她稱自己在關恆獲釋後“終於鬆了一口氣”，“這五個半月來，我沒有睡過好覺....但今天，我終於安心了。”

眾議院“中國問題特別委員會”的民主黨領袖卡納（Ro Khanna）也指出，“他（關恆）的獲釋提醒了我們，法治精神與保護揭露人權侵害者的道德責任是相輔相成的”，強調將推動類似案件透明化。

美國國土安全部目前尚未宣布是否將對法官批准關恆庇護申請的裁決提出異議。該部門依法仍有30天時間可上訴，但關恆律師陳闖創上週接受DW採訪時稱，就當前的情況而言，評估檢方上訴的可能性不大。

此前，美國國土安全部曾試圖將關恆引渡到烏干達，但隨著該起案件引發公眾關注，多名國會議員也對關恆案表達關切。最終，川普政府於去年12月放棄該計畫。

作者: 周子馨 (美聯社)