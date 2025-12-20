獲法院力挺後 高德曼進曼哈頓ICE設施監督
在控告川普(Donald Trump)政府並獲得法院支持後，代表曼哈頓華埠等社區的紐約州聯邦眾議員高德曼(Dan Goldman)被批准進入位於曼哈頓26號聯邦廣場(26 Federal Plaza)的聯邦移民及海關執法局(ICE)設施，以「行使國會監督職權」，他也在19日前往該處設施訪問；據悉，這是川普任內首次允許國會議員進入該處設施，事因高德曼不斷要求依法檢查移民拘留場所，確保被拘留者安全並符合聯邦法律規定。
高德曼表示，經過數月遭拒後，他與另一位議員埃斯派亞(Adriano Espaillat)得以進入26號聯邦廣場履行監督職責。他指出，現場情況再次印證川普政府在移民執法上的作法既違反法律，也背離美國價值觀，守法、非暴力的移民仍可能被關押長達三天，期間缺乏洗澡設施和床鋪，且往往無法聯繫家人或律師。
他認為，本周法院裁定允許國會議員進入全國所有ICE拘留設施，迫使ICE改善了部分條件，但國會議員本不應控告至法院才能履行監督職責，未來將繼續運用包括突擊檢查在內的一切手段，追究ICE及川普政府的責任。
此前，高德曼與埃斯派亞多次被拒進入華埠旁26號聯邦廣場的ICE設施及同址的遣返執法行動處(ERO)紐約外勤辦公室。本月17日，聯邦地區法院裁定，包括兩人在內的12名國會議員勝訴，暫時叫停ICE拒絕國會議員進行不預先通知的監督訪問的政策，並恢復議員依法檢查移民拘留設施、監督聯邦法律執行情況的權利。
據高德曼介紹，「2024財年國土安全部撥款法」，國會議員有權在無需事先通知的情況下，進入ICE拘留非公民的場所進行視察。盡管如此，今年以來，多名議員在嘗試監督這些設施時被阻攔。ICE隨後公布新政策，要求議員提前七天預約，並禁止進入ICE外勤辦公室。
對此，高德曼、埃斯派亞及另外10名眾議員於7月30日對川普政府提起訴訟，指控該政策非法妨礙國會監督。法院於17日作出的裁決，暫時終止了ICE相關限制措施。
