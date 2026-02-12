獲特赦感謝總統！ 8旬母：讓孩子知道媽媽沒罪了

80多歲劉媽媽得知獲特赦後，她的心情相當平靜，感謝總統的特赦，「讓孩子知道媽媽沒罪了」。（示意圖，取自pexels）

台北市松山區2023年發生一起長照悲歌，劉媽媽50年來都照顧癱瘓在床、重度身心障礙的兒子，後來確診新冠肺炎，加上重重壓力下，最終親手結束了兒子的生命，隨後自首。最終判處2年6月徒刑，3位法官則在判決末段罕見寫下「建請總統考慮特赦」。總統賴清德今（12）日宣布特赦後，獲得許多網友支持，80多歲劉媽媽得知獲特赦後，她的心情相當平靜，感謝總統的特赦，「讓孩子知道媽媽沒罪了」。

劉媽媽細心照顧重度身心障礙的孩子長達50年，不過在2023年時，她因確診新冠肺炎，加上身心狀況急遽惡化，以及高齡、高壓種種情況下，最終趁著看護不在時，把一萬元紅包塞進孩子嘴中，接著親手結束孩子的生命，釀成無可挽回的家庭悲劇。

廣告 廣告

法官審理該案件後，認定有劉媽媽除了自首外，還最終考量許多因素，法官雖盡量減輕刑責，最終仍得判處2年6月徒刑，而3位法官也在判決末段罕見寫下「建請總統考慮特赦」。

總統賴清德今天宣布將劉媽媽特赦，「今天，我依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條，批示同意特赦八旬婦人林劉女士，以『免刑不免罪』的特赦方式，免除發監執行。」並喊話會以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題。

劉媽媽在得知獲特赦消息後，她面對媒體記者時語氣相當平靜，坦言心情都差不多，她特別感謝總統，並提到現在自己的身體都沒辦法出門了，最終要的是「讓孩子知道媽媽沒罪了，他才會放心。」

更多鏡週刊報導

賴清德宣布特赦8旬劉母！ 喊話：以此案為鑑把長照視為重要議題

陳玉珍踹人被起訴！林月琴絕不和解 再批國民黨：我體內出血可以不究責？

運動幣抽籤結果出爐！60萬人中籤 領取時間也曝光了