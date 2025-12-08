獲特赦民主黨眾議員 未加入共和黨 川普批「不忠」

民主黨籍德州聯邦眾議員庫維拉(Henry Cuellar)與妻子伊美黛(Imelda Cuellar)遭控從2014年至2021年間向亞塞拜然能源公司及墨西哥銀行收賄近60萬元，換取幫忙在眾院推動對亞塞拜然有利的法案、發表支持亞塞拜然的演說，結果2024年遭賄賂、共謀犯罪等聯邦罪名起訴後，原訂明年4月法院開審。川普總統上周突然為庫維拉特赦，但庫維拉獲得赦免之後不願跳槽加入共和黨，遭川普指責「缺乏忠誠」。

廣告 廣告

川普7日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「下次不再當好人了。」庫維拉的兩個女兒克莉絲汀娜(Christina)、凱薩琳(Catherine)11月間致函川普，請求川普為雙親特赦。

美聯社報導指出，2026年即將舉行期中選舉，從川普對庫維拉的批評可以看出，特赦可能是為了提升共和黨在眾議院的些微領先多數席次；庫維拉曾對前總統拜登的移民政策提出強烈批評，對移民問題的看法獲得川普認同。

路透報導，川普簽署特赦命令前並沒有先跟庫維拉談過。

庫維拉7日接受福斯新聞網「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)訪問時說，自己身為保守派民主黨員，因此願意跟川普政府合作，設法尋求彼此共同點。他說，7日早晨上教堂時為川普與川普執政禱告，「因為總統的成功就是國家的成功」。

庫維拉說已故詹森總統(Lyndon Johnson)是出身德州的政治家，身分認定的順序是美國人、德州人、民主黨人。庫維拉說：「我覺得如果有人把政黨的地位擺在國家之前，對國家來說並無益處。」

庫維拉說，與民主黨關係很好，與民主黨團相處大致良好，「但他們都知道我的意見是獨立的」。他表示，聯邦機關設下圈套企圖以賄賂罪名陷害，可是沒能成功。

更多世界日報報導

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告