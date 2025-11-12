獲白營提名拚連任 雲林議員陳乙辰：盼組黨團擴大服務量能
民眾黨12日舉行中央委員會，選決會通過2026年直轄市、縣市第2波議員提名名單，其中包括雲林縣第3選區陳乙辰，現任縣議員的陳乙辰表示此次提名以現任議員優先，日後會尋找適合人選再提名，希望未來能爭取3名議員當選，在縣議會組成黨團，擴大民眾黨在地方的服務量能。
民眾黨本屆在雲林縣提名3人參選縣議員，包括第1選區林靖冠、第6選區王新堯、第3選區陳乙辰，最後僅陳乙辰當選，不僅是雲林縣唯一民眾黨籍縣議員，更是濁水溪以南唯一的民眾黨籍民意代表，相當具有代表性。
陳乙辰表示，此波黨中央提名以現任縣議員為優先，很高興獲得黨中央肯定提名，他一定會全力以赴爭取連任，未來黨中央還會持續尋找適當人選投入縣議員選舉，不會只有他一人孤軍奮鬥，希望民眾黨各級民意代表能持續茁壯，雲林縣能有至少3名縣議員，在議會組成黨團，擴大為民服務量能。
陳乙辰說，他曾擔任過國會助理、雲林縣政府聯合服務中心副主任，中央與地方的服務經驗都有，當選本屆縣議員後全方位為地方服務，民眾對於民眾黨的服務品質都相當肯定，小草們更是敲碗盼民眾黨能在縣長、鄉鎮長、縣議員、鄉鎮代表都推出人選，擴大服務範圍。
地方政壇人士分析，民眾黨積極經營地方勢力，陳乙辰是濁水溪以南唯一民眾黨籍民意代表，可說是民眾黨經營地方的重要指標之一，明年縣議員選舉，應會讓陳乙辰領頭，以其成功經驗帶動其他參選人聲勢，逐步擴大民眾黨地方影響力。
