獲經濟部補助！友達光電推低軌道衛星天線模組 技術司：提升國際市場競爭力

經濟部產業技術司（技術司）今（3）日表示，今天通過友達光電股份有限公司、超象科技股份有限公司及映智科技股份有限公司等3項研發計畫，涵蓋衛星通訊、智慧醫療及高安全身分驗證等關鍵應用領域。技術司說，相關計畫將結合我國在顯示製程、半導體、感測器與人工智慧等產業優勢，推動高附加價值產品與自主關鍵技術研發，協助產業跨域應用、拓展國際市場，強化台灣在新興科技與高安全應用領域之競爭力。

針對通過的項目，技術司指出，友達光電以「前瞻輕薄可透光低軌道衛星陣列天線模組開發計畫」，因應低軌寬頻衛星應用由固定式家戶聯網設備，逐步擴展至車用、海事及航空等移動式通訊情境之國際趨勢，開發全球首款兼具衛星通訊功能與高透光特性的天線產品。計畫結合友達在顯示與材料技術的深厚基礎，並攜手低軌衛星射頻晶片技術夥伴，突破傳統天線於外觀整合與應用場域上的限制，可廣泛導入衛星通訊與汽車電子領域，相關成果將協助我國面板產業切入高附加價值市場，促進跨域整合與產業升級，提升國際市場競爭力。

在智慧醫療領域，超象科技股份有限公司「超音波CMUT感測器、發射晶片與AI影像判讀之整合研發計畫」，針對現行手持式超音波設備影像解析度不足、操作高度仰賴臨床經驗及系統功耗偏高等問題，攜手國內產學單位共同開發新世代智慧超音波核心模組。映智科技股份有限公司以「FAP45 TFT電容式指紋感測技術開發計畫」，推動高安全身分驗證關鍵技術自主化。針對高安全身分驗證設備長期仰賴進口，且現有指紋辨識技術在潮濕、乾燥等使用環境下容易影響準確度、同時成本偏高的問題，映智科技開發新一代指紋感測技術，讓辨識在各種使用情境下都能維持穩定與精準。

