獲綠提名參選苗栗縣長後首度質詢 陳品安強調議員身分關注民生
獲民進黨提名參選縣長的苗栗縣議員陳品安，5日首度於議會總質詢。她開場即表示「以議員身分質詢」，並關注地方環境以及近期校園事件心理關懷等議題，呼籲縣府相關局處迅速處理，以落實地方治理並保障居民權益。
議員陳品安質詢指出，苑裡順天段廢棄物含集塵灰、廢酸、廢玻璃等，已清理約1,000多公噸，但仍有約1,700至1,800公噸待清理。地主對清理計畫書置之不理，且行為人已過世。要求環保局說明強制代行清理進度，並提出現場管制措施，包括揚塵抑制、地下水監測，以及土地整治時程。
環保局長陳華盛答詢，將簽署強制代行清理，費用約3,000萬。含鉛廢玻璃來自台中、彰化兩家業者，清運可行；其他無源頭廢棄物將強制執行。揚塵已要求地主10日內覆蓋帆布。土壤含鎘超標1.5倍，已公告為控制場址，3名行為人各罰100萬。地下水下游幾乎無汙染，明年設2口監測井持續觀測。
縣長鍾東錦答詢指出，環保局既查到2家業者來源，應立即移送地檢署，讓業者負擔大部分清理費用，政府不應替地主埋單。附近居民若見可疑車輛應檢舉，以防問題擴大。真正責任人是廠商，而非表面行為人，檢方應追訴。對汙染行為要強硬手段，必要時要求業者清理否則究責，他強調還給苑裡鄉親乾淨環境是縣府責任，環保局動作需更快、更積極。
針對近期校園重大事件對學生、教職員及家長的心理衝擊，陳品安建議縣府啟動「安心關懷專案」，整合教育處、社會處及衛生局力量，設立24小時心理關懷專線，並主動聯繫家長及學生，落實長期追蹤與輔導。
教育處長葉芯慧答詢表示，教育處已啟動第三級輔導，由縣府心理輔導中心團隊進駐學校，召開緊急應變會議，並安排生命教育演說，涵蓋學生及教職員。縣府心理輔導中心將長期駐校提供心理評估與輔導。教育處將研議主動關懷機制，考慮透過學校或簡訊通知家長，再由導師或縣府啟動主動聯繫。
社會處長張國棟答詢指出，社會處提供後勤支援與家庭支持資源，衛生局則協同民間心理師與生命線規畫中長期輔導方案。
