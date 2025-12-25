獲綠選對會徵召參選基隆市長 童子瑋喊「要上場了」：提出更好市政方向

童子瑋昨天獲民進黨選對會建議徵召參選基隆市長，今在社群發文喊「我要上場了」。（圖／翻攝童子瑋臉書）

民進黨選對會昨天拍板，將徵召基隆市議長童子瑋征戰2026基隆市長選舉，對決拚連任的現任市長謝國樑。對此，童子瑋今天（25日）表示，對自己來說，選舉就是提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活，他也感謝黨內的肯定，下一步，他會來爭取市民對他的支持。

童子瑋說，基隆是一座深具潛力的城市，海港、山城都是他們的資產，老文化跟新商業都是機會，但發展跟生活怎麼並進？傳統跟進步怎麼共存？這都是他從擔任議員到議長以來，一直都在思考的問題。

​「我認為，在走向未來以前，我們要先顧好現在。」童子瑋指出，基隆的通勤族每日早出晚歸、長輩的長照醫療需要支持、青年父母的托幼負擔也有壓力、城市的定位跟特色依然不明，這都是實實在在的市政問題。

童子瑋認為，相比於短暫的亮點，更迫切的是基隆市民在這裡生活，有沒有感到舒適跟便利，建設有沒有進度跟改變，以及在這座城市裡成長，到底有沒有未來跟希望？

童子瑋提到，市長謝國樑說「做好市政就是最好連任策略」，這一點他是同意的，因為對自己來說，選舉就是提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活，他也感謝黨內的肯定，下一步，他會來爭取市民對他的支持。

童子瑋上午也同步在社群平台Threads上發文寫下，「謝謝大家的祝福，我要上場了，提出更好的市政方向，改變現在的停滯不前」。



