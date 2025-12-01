獲縮刑提前出獄 朱學恒：麻煩各位費心了

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）名嘴朱學恒強吻國民黨台北市議員鍾沛君，判刑11月定讞後，1月24日主動提前報到入獄服刑，因表現良好獲得縮刑今天出獄，他僅說「麻煩各位費心了，謝謝」，隨後鞠躬搭車離去。

朱學恒原定23日才期滿出監，但他提前在今天出獄，許多媒體一早就守候在台北監獄外，朱學恒直到中午近11時30分才步出北監，身形較以往瘦，等候的友人也立即撐起黑傘阻擋拍攝，對於媒體追問是否有向被害人道歉、以後還會喝酒等問題，朱學恒僅說「麻煩各位費心了，謝謝」，隨後深深一鞠躬即坐上友人車輛離去。

朱學恒被控於民國111年8月6日邀約鍾沛君到台北市某餐廳餐敘時，連續2次強吻鍾沛君。台北地檢署認定朱學恒連續2次強制猥褻得逞，依強制猥褻罪起訴。一審台北地方法院依強制猥褻罪判處朱學恒有期徒刑1年2月；二審台灣高等法院改判11月徒刑，檢方及被告未上訴而定讞。

台北地檢署原通知朱學恒今年2月4日入監，但他提早於1月24日上午到北檢執行科報到，入獄服刑。此外，鍾沛君另提起民事求償，一審判朱學恒應賠償新台幣35萬元，朱學恒不服提起上訴，經二審台灣高等法院駁回確定。（編輯：李錫璋）1141201