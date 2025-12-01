社會中心／綜合報導

知名媒體人〝朱學恒〞因為強制猥褻台北市議員〝鍾沛君〞，被判刑11個月，不過，朱學恒因為在獄中表現良好，上午（1日）提前出獄了。走出台北監獄的他，身穿黑色運動裝，身型明顯瘦了一大圈，面對媒體追問，他只說了一句「麻煩各位費心了」，對鏡頭鞠躬之後，就快步上車離開。

接近中午，大步跨出監獄，朱學恒一身黑色的運動套裝，戴著眼鏡和口罩，手拿私人物品。

儘管朱學恒犯的是強制猥褻罪，還是有女粉絲來支持，但朱學恒沒什麼反應，看到媒體鏡頭，也沒閃躲，甚至把口罩拿掉，大方面對。

廣告 廣告





獲縮刑！性騷鍾沛君判刑11月 朱學恒出獄「最新模樣曝光」

猥褻鍾沛君判刑11月朱學恒今出獄（圖／民視新聞）









深深一鞠躬之後，隨即上車離開，沒回答其他媒體提問；不過對比他入獄前的樣子，身形整個瘦了約20公斤，整個人小了好幾號。

回顧這一起發生在前年的MeToo事件，國民黨台北市議員鍾沛君遭朱學恒兩度強吻，朱學恒還大動作到北檢告發自己，結果真的被起訴，但一審時，他卻否認犯罪，二審才認罪，說要和解、賠償，最後被判刑11個月，今年1月24日入獄，原訂12月23號出獄，但因為獄中表現良好，提早獲得自由。





獲縮刑！性騷鍾沛君判刑11月 朱學恒出獄「最新模樣曝光」

猥褻鍾沛君判刑11月朱學恒今出獄（圖／民視新聞）









朱學恒服完刑出獄，但對鍾沛君來說，依舊沒有得到一個她想要的真誠道歉。





原文出處：獲縮刑！性騷鍾沛君判刑11月 朱學恒出獄「最新模樣曝光」

更多民視新聞報導

棒球隊教練性侵41童涉犯90罪二審駁回! 家長淚控心痛

叫車平台碰色狼! 客服稱無法越權處理 女提告.駕駛重判8年

朱學恒明天出獄！因「1理由」提前20天重回自由身

