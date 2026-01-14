獲總統盃黑客松大獎！新北消防智慧冷鏈無人機「血品直送」突破輸血困境

記者莊淇鈞／新北報導

總統盃黑客松卓越團隊獎。(翻攝畫面)

新北市政府消防局研發「冰與火之歌：飛騰熱血．智慧冷鏈」專案，成功解決偏鄉與塞車時重大創傷病患的「輸血盲區」，於今日將「2025總統盃黑客松」卓越團隊獎座獻給市長侯友宜。未來透過5G無人機載運血品，醫學等級的救命資源將可直接「空投」至災害現場，解決了長期以來偏遠地區及交通壅塞下，重大創傷失血傷患在到院前難以即時輸血的困境。

新北市消防局榮獲2025總統盃黑客松卓越團隊獎。（圖／翻攝畫面）

侯友宜市長在接受獻獎後表示，智慧科技應落實於民眾安全的服務，這座獎項代表的不是個人或單一部門的功勞，而是各界跨域合作的成果。新北市身為智慧城市，科技的應用必須回歸到「生命安全」的本質。肯定消防局團隊致力於發現問題並透過技術克服困難，將救援能量延伸至現有的盲區，獲獎是起點而非終點，團隊將以此基礎持續精進。

市長侯友宜與得獎團隊合影。（翻攝畫面)

局長陳崇岳表示，本次榮獲「2025總統盃黑客松」卓越團隊獎，象徵新北市在救災體系邁向智慧化的新里程碑。未來透過遠端監控設備，將血品安全存放於勤務重點消防分隊，確保救護車出勤即可攜帶，彌補現場無血可用的缺口；整合5G通訊與AI路徑運算，驗證利用無人機空中運送血品，克服地形阻隔與交通壅塞，主動將醫療資源延伸至災害現場，確保這項『飛騰熱血』的願景能真正落實於守護市民生命的具體行動。

