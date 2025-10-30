獲美國消防師資訓練認證 消防署：消防發展里程碑

（中央社記者黃麗芸台北30日電）內政部消防署獲頒美國消防協會NFPA 1020消防師資訓練認證證書，署長蕭煥章今天表示，這象徵台灣的消防師資訓練體系已正式達到國際水平，為國內消防發展的重要里程碑。

消防署發布新聞稿表示，訓練中心主任謝志強今天代表消防署參加美國國際消防服務認證大會（IFSAC）秋季年會，並正式受頒美國消防協會NFPA 1020消防師資訓練認證證書。

蕭煥章表示，這次認證是繼去年取得國際認證後，再次獲得國際肯定，是國內消防發展的重要里程碑。

廣告 廣告

他提到，為與國際消防訓練標準接軌，全面提升台灣消防教育訓練品質，消防署自民國109年起積極籌備，致力於強化訓練設施設備、教材及師資量能，先前已於113年取得美國消防協會NFPA 470危害物質應變人員訓練認證。

同時，今年6月與國立雲林科技大學簽署合作備忘錄，共同推動爭取美國消防協會NFPA 1020消防師資訓練認證；經國際消防服務認證大會委員的嚴格審核，委員一致肯定台灣消防的專業與用心，最終表決通過消防署的認證申請。

「本次成功取得認證，象徵台灣的消防師資訓練體系已正式達到國際水平」，蕭煥章強調，未來將持續推動各項消防訓練符合NFPA 1010火災搶救、NFPA 1006技術級救援等國際標準，積極拓展國際交流、提升國際能見度，朝建構印太地區災防救援技術交流平台邁進。

另外，也透過滾動式更新國內外最先進、最安全的救災技術，穩固社會整體防災韌性，確保第一線應變人員與廣大民眾的生命與財產安全。

消防署說明，NFPA 1020全名為「消防及緊急服務教官、消防官員及緊急醫療服務官員專業資格標準」，是全球消防領域的權威標準，該標準確立了消防訓練師資的專業能力，涵蓋消防教官、官員等角色的職責與所需技能，旨在確保消防教育訓練師資具備高度的專業性與一致性。（編輯：李錫璋）1141030