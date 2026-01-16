獲美關稅利多！機械公會：重回公平起點 助攻工具機出口回穩

台灣機械公會理事長莊大立。資料照



台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN，也取得美232條款關稅優惠國家。機械公會今（1/16）日強調，此項利多不僅讓台灣機械產品能與日、韓等競爭對手站在公平的起跑點上，無異是注入一劑強心針 ，不過，關稅不利因素消失，但新台幣相較日圓、韓元匯率仍屬強勢，建請政府持續關注匯率變動，以確保全球出口競爭力 。

機械公會表示，本次對美關稅談判爭取到對等關稅15%且不疊加，為許多產業爭取到與日、韓等競爭對手國重回公平的出發點，感謝談判團隊與政府相關部門通力合作，並多次與產業溝通瞭解廠商痛點與需求，讓產業能夠重新站穩腳步，期待一舉深化台美雙方合作，讓台灣成為美國重要的合作夥伴。

機械公會指出，2025年全球經濟歷經對等關稅衝擊，全球供應鏈大亂，歷經對外出口震盪，機械產業正穩定的增長中，2025全年出口年增9.1%，對美關稅調降後，有利於機械產品對美出口，尤其爭取到半導體及其衍生品關稅最優惠待遇，也取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇，可望鼓勵美國買主或有意拓展美國市場的廠商加大對台採購的力道，預計對美出口成長相當有利。

機械公會提及，工具機仍是目前相對辛苦的產業，2025年全年出口值僅維持20億美元，創下2009年全球金融危機以來出口新低，其中，對美國出口受關稅影響也同比下滑6.8%，若關稅調降之後，不利條件因素消失，包括鋼、鋁衍生品等232關稅最優惠待遇，有助工具機與相關零組件出口的成長。

機械公會也強調，新台幣匯率較競爭對手國強勢，持續影響機械產業出口競爭力，影響不可小覷，觀察自2021年起至2026年初的匯率變化，新台幣匯率僅貶值11.2%，日圓貶值幅度高達53.2%，兩者相差達42%，又韓國累計貶幅為34.1%，加上中國出口低價搶單，影響著實不小。因此，政府需關注新台幣匯率與競爭對手國的升貶關係，維持我國機械產品的出口競爭力。

