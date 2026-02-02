獲葛萊美有聲書獎 達賴喇嘛：心懷感恩和謙卑

（中央社記者李晉緯新德里2日專電）西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）今天獲得第68屆葛萊美獎最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎，他表示懷著感恩和謙卑的心，接受這份榮耀，並認為得獎並非對他個人的肯定，而是對普世責任的認同。

90歲的達賴喇嘛以「冥想：達賴喇嘛尊者的沉思」（Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama），獲葛萊美獎（Grammy Awards）最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎（Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording），他首度獲得提名就得獎。

在葛萊美獎頒獎典禮上，音樂人韋恩萊特（Rufus Wainwright）代表達賴喇嘛上台領獎。

根據尊者達賴喇嘛辦公室提供給中央社記者的訊息，達賴喇嘛在獲知得獎後表示，他懷著感恩和謙卑的心，接受這份榮耀，但他提到「我不將它當作是對我個人的肯定，而是認為這是對我們共同普世責任的認同。」

達賴喇嘛說：「我堅信和平、慈悲、關懷環境，以及對人類整體的理解，對全球80億人的福祉，是至關重要的，我由衷感謝葛萊美獎的肯定，相信這能讓這些理念更廣泛地傳開。」

印度音樂家阿傑德．阿里．汗（Amjad Ali Khan）及其兩個兒子，與達賴喇嘛共同製作這張將敘事融合音樂，讚頌和平、善良、希望等價值的專輯，獲得葛萊美獎肯定。

阿傑德．阿里．汗在社群媒體上表示，這張專輯是他們嘔心瀝血的作品，它將達賴喇嘛的智慧箴言與原創音樂相結合，引導人們進行反思、獲得平靜和慈悲，「我們一生都深受尊者（達賴喇嘛）教誨的啟發，這次合作讓我們以和平的方式傳遞訊息。」

「冥想：達賴喇嘛尊者的沉思」是諾貝爾和平獎得主達賴喇嘛的智慧語錄，融合印度古典音樂及世界各地藝術家作品的結晶。（編輯：謝怡璇）1150202