獲葛萊美評委關注 冰冰姐開心

資深藝人白冰冰5日席開20桌，準備百萬元紅包犒賞幕前幕後工作人員。

記者戴淑芳∕台北報導

演藝圈大姐大白冰冰5日席開20桌《超級冰冰Show》尾牙宴，並大手筆灑了上百萬元的紅包，祝福大家馬年「馬到成功，馬上發財」，提及自己被葛萊美獎評委關注與誇讚，直呼很開心被看見。

《超級冰冰Show》感恩餐會眾星雲集，去年冰冰家族在白冰冰的帶領下，繳出一張漂亮的成績單，尾牙由「台一線」東諺、阿玟主持，董至成也盛裝來到現場，與蔡亞露合唱將於2月9日正式上架的新歌〈來都來了〉。

提及長期關注台灣音樂人的葛萊美獎評委張正馨以專業視角表示，台灣其實早已具備足以參與世界級評選的實力。並點名表揚白冰冰終身投資時間在演藝事業，至今仍充滿熱情持續創作、與時代同行並不斷提攜新人。對此，白冰冰直呼，被看見了很感動，也希望能有健康的身體，繼續為提攜新人努力。

尾牙最高潮就是白冰冰大發紅包，她笑稱：「演藝圈的尾牙宴，也就是紅包場！」被問發出去多少紅包錢？她說：「百萬以上一定跑不了啊！一年一次，大家高興就好，今天的我口袋鬆鬆，但感動滿滿。」