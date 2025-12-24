獲藍營徵召參選屏東縣長 蘇清泉：已到了該改變的時候

針對明年大選，國民黨中常會24日通過首波提名，當中屏東縣長人選如外界預期，正式徵召蘇清泉參選屏東縣長。（蘇清泉團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

針對明年大選，國民黨中常會24日通過首波提名，當中屏東縣長人選如外界預期，正式徵召蘇清泉參選屏東縣長，對此，蘇清泉表示，他深知屏東各行各業民生疾苦，「已經到了該改變的時候了」。

對於接受徵召再戰屏東縣長寶座，蘇清泉透過臉書表示，屏東縣長年由民進黨執政，人口持續外流，縣民人均所得從倒數第三，降為倒數第二，山也光電，海也光電，已經到了該改變的時候了。

他說，他出生於東港，是身為土生土長的屏東人，對鄉土有一份無可割捨的情感，在東港行醫逾35年，明瞭屏東各行各業民生疾苦，深知縣政還有許多進步的空間，所以在接受徵召後，將秉持黨主席鄭麗文「仁醫醫國」的勤勉，繼續勤跑基層，做好為民服務，不負鄉親所託，為屏東全力打拚。

