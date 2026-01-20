獲賴清德親頒勳章 捷克前眾議長艾達莫娃：台灣在捷克心中占有非常特殊地位

​捷克智庫歐洲價值安全政策中心（EVC）在台辦事處今（20）日上午舉辦座談，捷克眾議院前議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）親自出席演講，外交部政務次長吳志中也與會致詞。艾達莫娃說，台灣是值得信賴夥伴，相信捷克及歐洲理念相近國家，將持續提升與台灣在各領域的合作。艾達莫娃下午再獲得總統賴清德頒授「特種大綬景星勳章」，表彰長期深化台捷友誼的貢獻。

外交部今日晚間發布新聞稿說明，吳志中今日應邀出席由歐洲價值安全政策中心在台辦事處主辦的艾達莫娃演講會，國內多個學術單位、非政府組織、媒體及駐台機構等也應邀出席。外交部表示，將持續深化我國與捷克及其他理念相近國家的實質合作交流，捍衛共享的普世價值、強化民主夥伴關係，以共創全球與印太區域的和平、穩定與繁榮。

吳志中致詞時感謝歐洲價值安全政策中心舉辦此活動，也肯定其長期致力民主價值及印太議題學術交流，並歡迎艾達莫娃再次訪台。艾達莫娃2023年無懼壓力率團來訪，為台捷雙邊關係奠定堅實基礎，卸任後首度出訪即到台灣，更充分展現對台灣堅定支持。在中國對台灣施壓及俄羅斯侵略烏克蘭之際，民主國家更應團結一致，他對艾達莫娃捍衛自由民主價值的精神與勇氣，表達崇高敬佩。

外交部政務次長吳志中在捷克眾議院前議長艾達莫娃演講會致詞。（外交部提供）

艾達莫娃：台灣為值得信賴夥伴，捷克及歐洲將持續合作

艾達莫娃則以「邁向原則性務實主義—民主國家在壓力下的連結與合作」（Towards Principled Pragmatism: Connectivity and Collaboration between Democracies under Stress）為題發表演說，提及當前全球面臨供應鏈轉型、威權勢力擴張及民主社會韌性受威脅等多項挑戰，民主國家須在壓力下承擔更多責任，合作建立可靠供應鏈，並以實際行動強化民主與社會韌性。

艾達莫娃說，台灣不只是印太區域議題，更是民主國家能否在威權威脅下，展現韌性的證明。她強調，台灣擁有高度經濟及科技發展，且為值得信賴夥伴，相信捷克及歐洲理念相近國家，將持續提升與台灣在各領域的合作。

另據《中央社》報導，艾達莫娃提到，社會韌性超越軍事國防，破碎化的政策恐致敵對勢力趁虛而入；對於民主國家而言，韌性建設需要政治勇氣，儘管威脅感覺很遠，但要向民眾說明備戰的必要性。民主無法在社會分化下自我防衛，威權看準社會公開自由的弱點，錯假訊息、兩極化及彼此猜忌正是其目的；社會韌性必須透過教育、媒體識讀、包容性制度，及經濟公平性的長期努力達成。

曝艾達莫娃友台作為 賴清德：未來台捷合作最重要推手

艾達莫娃今日下午也前往總統府，獲得賴清德親自頒授「特種大綬景星勳章」，表彰其長期深化台捷友誼的卓越貢獻。賴清德說，艾達莫娃是「台灣的好朋友」，長期在國際場合為台海和平與印太安全勇敢發聲，更在捷克國會積極推動友台決議、支持台灣參與國際組織，並親自促成故宮文物在捷克展出；即使暫別政壇，未來也會是台捷合作最重要的推手之一。

艾達莫娃則說，捷克是一個從自身歷史中深刻體會自由可貴的國家，也深知捍衛民主、人權，及每個國家自主決定未來權利的重要性，因此台灣在捷克心中占有非常特殊地位，是共享價值、勇氣，並相信開放與和平世界的夥伴；台灣是一個卓越的國家，堅強、創新且充滿韌性，台灣社會證明即使在充滿挑戰的時代，民主依然能蓬勃發展。她也說，這枚勳章不僅是她個人殊榮，更將其視為台灣與捷克友誼象徵，也是一項持續在兩國、雙邊文化與人民之間搭建更多橋梁的承諾。

