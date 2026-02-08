獲賴清德5度訪台中力挺！何欣純喊：我有信心贏回台中市長

記者盧素梅／台北報導

民進黨台中市長參選人何欣純。（圖／翻攝畫面）

賴清德總統短期內5度來到台中，他今（8）日下午特地與民進黨台中市參選人何欣純及台中黨公職閉門座談約兩小時，根據何欣純會後轉述時表示，賴清德非常關心台中選情，今天特地到她的市政服務處辦公室來跟各位黨公職一起來座談。何欣純並表示，她有信心贏回台中市長，為台中市民打造進步的城市。

賴清德下午到何欣純位在南屯路的「市政辦公室」，跟何欣純及台中市的黨內重要人士座談，歷時約兩個小時。會後賴清德與會人士步出會場時，面對媒體詢問來幫何欣純加油，以及對台中市選情是否有信心等喊話，並沒有回應。何欣純受訪時則轉述，賴清德會中詳細說明台美關稅談判協議，希望立法院可以盡速通過。

媒體詢問，民進黨在台中市區的聲勢後市看漲，是不是有信心可以拿下中台灣？何欣純表示，她有信心可以拿下台中，因為台中市民希望台中發展能夠欣欣向榮、進步大步向前。賴清德非常關心，所以這一次來到台中，今天特地到她的市政服務處辦公室來跟各位黨公職一起來座談。

媒體也詢問，國民黨市長提名問題，台中市長盧秀燕喊話說三月底太久了，似乎在跟國民黨主席鄭麗文有點在隔空互槓的感覺？那是不是有政治算計，還是妳覺得她在為2028的選舉在做考量？

何欣純表示，這一次的座談會都沒有談到這一件事，不過她個人倒是認為，各個政黨都有它自己的提名時程跟遊戲規則，他黨的提名她實在是沒辦法評論。不過，看到很多市民跟她反映，現在所謂的「姐弟之爭」，或者是盧市長跟鄭麗文主席的這樣子的一個對話，看起來都是在於這個政黨私爭、利益的政治算計，給人民的社會觀感是不好的。

何欣純強調，我們還是應該要回歸對市政、如何能讓台中更好，讓台灣更好，她覺得這才是國人所關心的。

