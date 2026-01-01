獲贈健身器材 頭前派出所員警健康添能量

《圖說》中華民國長期照護推廣協會理事長陳昱翔致贈健身器材合影，左起：陳昱翔理事長、新莊分局長陳保緒、頭前派出所所長王昱翔。〈新莊分局提供〉

【記者葉柏成/新北報導】中華民國長期照護推廣協會日前於歲末年終前夕，中華民國長期照護推廣協會由該會理事長陳昱翔代表捐贈新莊警分局黎明咖啡廳包括；跑步機、可調式啞鈴及壺鈴等健身器材

提供第一線警察同仁強化體能與紓解勤務壓力，由頭前派出所所長王昱翔代表受贈。巧合的是，理事長與所長同名皆為「昱翔」，形成「雙昱翔送健康」的佳話，象徵民間公益力量與警政工作攜手合作，共同為社區安全與警勤健康注入正向能量。

新莊分局長陳保緒表示，第一線警察長時間輪班、勤務繁重，體能與健康狀況直接影響執勤安全與服務品質，感謝中華民國長期照護推廣協會在歲末年終前夕以實際行動關懷警察同仁，不僅提升派出所健身設備，也為同仁注入溫暖與鼓勵。

《圖說》貴賓合影，左起：頭前警友站副站長鍾禮全、立委吳秉叡服務處總督導葉德盛、警察局副局長林武宏、捐贈單位理事長陳昱翔、新莊分局長陳保緒、頭前派出所所長王昱翔、頭前警友站站長陳國德、市議員林秉宥、頭前警友站秘書游承璋。〈新莊分局提供〉

與會觀禮的市警局副局長林武宏致詞時肯定長照協會長期支持警政工作的善行義舉，也感謝陳理事長從疫情期間至今的一路支持，從過往親自運送防疫物資到現在致贈健身器材，都讓新莊警在第一線執勤能夠保持最強戰力。

他表示，照顧員警健康，就是守護城市治安的根本，期盼未來持續深化警民合作，讓社會安全網更加完善。巧合的是，他本人於民國77年也曾任頭前派出所所長，因此見證健身器材捐贈與空間建置完成，感觸特別良多，並期許同仁持續保持良好體能與執勤安全。

《圖說》捐贈儀式合照。〈新莊分局提供〉

陳昱翔說，警察在治安維護、交通疏導及突發事件處置中承受高度壓力，良好的體能是確保自身安全與迅速應處的重要基礎，因此協會特別捐贈實用健身器材，希望協助同仁在繁忙勤務之餘，能適度訓練、紓壓並維持健康狀態。

《圖說》捐贈健身器材。〈新莊分局提供〉

他指出，台灣已邁入高齡化社會，警察同仁除肩負治安任務外，亦經常協助協尋走失的失智長者，與長照家庭的生活息息相關。對許多家庭而言，警方正是最可靠的第一線守護者之一。協會期盼透過此次捐贈，與警察攜手合作，共同打造更友善的高齡社區環境，讓長照家庭在社區中獲得更多支持與陪伴。