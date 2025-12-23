獲贈自製「月牙鏟」支援維安 中壢警分局加強巡守護市民

【警政時報 陳世軒／桃園報導】鑑於近日發生重大隨機暴力事件，中壢警分局啟動整體維安機制，全面升級勤務作為以加強社會公共安全。而有感一線員警面臨的高風險，阿秋科技有限公司負責人陳天送先生今（23）日主動致贈10支自行研發之月牙鏟，用實際行動支援警力。

阿秋科技有限公司負責人陳天送先生今（23）日主動致贈10支自行研發之月牙鏟，用實際行動支援警力。（記者翻攝）

中壢區為桃園人口流動密集區域，坐擁機場捷運、鐵路車站、高鐵站及客運總站，及Xpark水族館、華泰名品城、中壢觀光夜市、橫山書法藝術館等景點與商圈。為避免突發風險，中壢警分局採取「提早部署、強化密度、擴大執行」策略，從19日夜間起執行安維勤務，由各派出所於人潮聚集處加強巡守，並且全日規劃線上維安警力。

因應重大隨機暴力事件發生，中壢警分局升級勤務，在重點地區與時段加強巡邏，陳天送先生自製的月牙鏟也成為警力強化得力工具。（記者翻攝）

實務值勤方面，員警採「雙警、步行」高可見度巡邏；同時聯手桃園機場捷運行控中心、捷運警察、警分局、派出所及消防單位等，以確保緊急狀況發生時能迅速疏散旅客。此外，因應青埔跨年晚會的到來，中壢警分局強調「全力守護」原則滾動式調整勤務，強化重點時段與區域安全維護。

中壢警分局林鼎泰表示，未來將持續強化資訊流、落實紀律，讓市民可以放心通勤、平安生活，也希望民眾勿忘員警辛勞，「公共安全並非理所當然，而是同仁日夜輪班、站崗巡守撐起的防線。」

