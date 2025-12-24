獲贈高強度防護裝備 新北特搜強化複合災害搜救戰力

《圖說》新光鋼鐵公司董事長粟明德(左)與新北消防局長陳崇岳合影。〈消防局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市消防局今〈24〉日於特搜大隊辦理「新光鋼鐵股份有限公司及財團法人新北市私立輝容社會福利慈善事業基金會聯合捐贈個人防護裝備典禮」，由局陳崇岳局長主持，此次捐贈70套個人防護裝備，將大幅提升特搜人員執行任務時的安全性與效能，也象徵民間力量與消防機關攜手守護城市安全的深厚情誼。

陳崇岳表示，特搜大隊搜救人員長期在各類災害現場不辭辛勞、專業投入，展現高度使命感與責任心。尤其在此次花蓮馬太鞍溪溢堤救災中，特搜隊員展現卓越默契與專業能力，充分體現消防救援的核心價值，堪稱市民安全最堅實的後盾，同時特別感謝新光鋼鐵公司及輝容慈善事業基金會的慷慨支持，消防同仁將更有力量堅守崗位，為市民提供最堅實的安全保障。

他指出，新北消特搜大隊自102年成立以來，陸續投入復航空難、八仙塵爆、臺南震災、花蓮震災、太魯閣號出軌、南投仁愛鄉風災、花蓮0403地震及近期0923花蓮馬太鞍溪溢堤等重大災害救援行動，特搜人員一向不畏艱困，深入災區執行任務，其專業投入與英勇表現深獲各界肯定。

陳崇岳表示，新光鋼鐵公司及輝容慈善事業基金會，鑒於特搜人員長期需深入複雜地震、重型車輛事故及各式天然災害等複雜救災環境，慷慨捐贈特搜大隊搜救組70套個人防護裝備(含搜救頭盔、手套、護膝護肘)，捐贈個人裝備具備輕量化且具更高強度及防護性，可有效提升搜救人員在複合災害環境中的安全性，並強化搜救任務的效率與穩定性，使隊員在面對坍塌、破壞作業或其他高風險因素時獲得更完善的防護支援。