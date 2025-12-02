獲贈AI智能手杖 新竹榮家長輩行路更安全

藍文進先生(左)與新竹榮家白恩惠主任(中)及保健組組長周育蓮(右)分享AI智能手杖功能。





關懷榮家長輩行路安全，雪中送炭關懷協會、杏華醫療器材公司與美迪寶有限公司攜手合作，慷慨捐贈25支具備「AI跌倒警報」的智能手杖，由新竹榮家主任白恩惠率團隊及住民代表接受。現場同時安排示範教學，讓長輩體驗智能手杖的多項功能與安全警示機制，大幅提升榮家住民的居家及外出安全。

杏華醫療器材負責人藍文進表示， AI智能手杖具有跌倒偵測與警報系統，一旦長輩意外跌倒，手杖將立即發出高分貝警報，即時通知周遭人員進行協助。此外，手杖配備的LED夜間照明功能，能確保長輩在夜間行動時視線清晰，避免意外。內建的收音機功能，則讓長輩在散步休憩之餘，也能隨時收聽音樂或節目，兼顧身心靈的照護需求。

廣告 廣告

榮家住民吳伯伯在試用後表示，這個拐杖很好用，晚上去廁所的時候燈亮亮的很清楚，還能聽收音機，散步的時候心情都變好了。住民王奶奶則說，有了這個警報功能，走路也比較放心，萬一跌倒馬上就會發出警報通知旁人，心裡感到踏實多了。

更多新聞推薦

● 鼓鼓呂思緯Feat. AcQUA源少年高雄跨年獨家合作 Wing Stars以青春舞動音浪