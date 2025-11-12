獲選新加坡國際影展開幕片 《女孩》再傳捷報

記者王丹荷／綜合報導

榮獲釜山影展「最佳導演獎」、由金馬影后舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》再傳捷報，獲選為2025年新加坡國際影展（SGIFF）開幕片，亦入圍印尼日惹亞洲影展（Jogja-NETPAC Asian Film Festival）主競賽與紅海國際電影節（RSIFF），以獨特的東方情感美學打動全球觀眾。

入選多項影展 倍受好評

《女孩》從威尼斯影展主競賽單元世界首映以來，陸續入選多倫多國際影展、盧米埃影展（Lumière Film Festival）、巴亞多利國際影展（Valladolid International Film Festival）、倫敦東亞影展（London East Asia Film Festival）與東京FILMeX影展競賽單元，皆獲壓倒性好評。在釜山國際影展更榮獲「最佳導演獎」肯定。

《女孩》日前在香港舉行盛大首映，舒淇的老公馮德倫驚喜現身力挺，男神鄭伊健也低調出席。多位影壇好友包括導演陳果、卓定謙，以及演員鍾鎮濤、鄧麗欣、余香凝等皆現身支持，盛讚《女孩》以細膩筆觸刻畫女性成長與情感轉折，動人又真誠，再掀口碑熱潮。

片中飾演靈魂角色「女人」、顛覆形象的9m88受訪時坦言，拍攝結束後仍無法抽離角色情緒，大概有1、2個月都對身邊的人不耐煩，連跟家人講話都變兇。原來片中角色情感壓抑、長期在自我懷疑中掙扎，讓她拍完後依然陷在情緒漩渦。

9m88表示，《女孩》拍攝過程像一場自我療癒，舒淇鼓勵她去感受情緒，結果一不小心太投入，拍完之後很難放下。她笑言最後是靠音樂與旅行才慢慢恢復心情。

《女孩》導演舒淇（左起）、演員白小櫻、9m88。（甲上娛樂提供）