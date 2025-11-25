獲邀進入高市早苗辦公室！黃國昌率團訪日：日本聯合政府給我許多啟發

民眾黨主席黃國昌今（25）日率青年團訪問日本，拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司等人，古屋圭司也邀請訪團進入日本首相高市早苗的辦公室，黃國昌則當面致謝，感謝自民黨持續對台灣展現友好。

古屋圭司強調，「我們都是挺台派，很高興台灣民眾黨到來」，並稱台灣民眾黨還很年輕，自民黨在1955年創立之初時也很年輕，而歷史是由一群抱有使命感的人所創造出來，期待他們能創造屬於自己的歷史，政黨最重要的是要有理念、綱領，只要有好的政黨理念跟哲學，就算面臨很大困難也能夠克服。

民眾黨表示，訪團接續拜會自民黨青年局長平沼正二郎，平沼提到自民黨與民眾黨有定期交流，民眾黨在青年之間的支持度高，他們也要加以學習，並提到隨著高市早苗當選首相，日本邁入新的階段。

黃國昌提到，自民黨長期在國會與民間對台展現堅定支持，台日在歷史上有深厚連結，面對許多社會課題，雙方都有共同研討與合作的空間，並稱聯合政府協議涉及憲法改正、超高齡社會、少子化、能源改革等議題，「值得深入思考，也給我許多啟發。」

黃國昌說，雖然這次是民眾黨出訪，「但是走出台灣，我們都是代表台灣」，無論是美國高關稅挑戰、日本經濟發展的瓶頸、青年困境或新內閣改革方向，都得到許多平常無法取得的資訊，透過交流開啟互信、理解與學習的基礎。

