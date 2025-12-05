獲金氏世界紀錄認證！ 最矮迷你馬「身高只有52.6公分」萌照曝光

普姆可獲得《金氏世界紀錄》認證，成為「全球最矮的雄性馬匹」。（圖／翻攝自IG／pumuckel_w）

德國一匹迷你馬普姆可（Pumuckel）近日因為身高只有52.6公分，獲得《金氏世界紀錄》認證，成為「全球最矮的雄性馬匹」，而牠的可愛模樣曝光後，也立刻在網路上引起熱議。

來自德國的迷你馬普姆可（右）身高只有52.6公分。（圖／翻攝自IG／pumuckel_w）

根據《金氏世界紀錄》指出，過去的「全球最矮的雄性馬匹」是波蘭的迷你馬蹦倍兒（Bombel），牠的身高只有56.7公分。不過，近日一匹來自德國的迷你馬普姆可，以52.6公分的身高擊敗蹦倍兒，成為新一代「全球最矮的雄性馬匹」。

普姆可的主人卡洛拉（Carola Weidemann）表示，第一次看到普姆可時非常驚訝，「我以前從來沒見過這麼小的馬」，2020年10月領養普姆可時，牠才5個月大，身高只有47公分，體重可能還不到20公斤。卡洛拉透露，她並沒有刻意對普姆可使用任何非常規的飼養方式，認為普姆可天生的嬌小體型是「自然界的一個奇特之處」。

除了超萌外表，普姆可還是一匹訓練有素的治療馬，牠時常到療養院、安寧中心、學校等機構與人互動。卡洛拉分享，普姆可的個性非常討喜，「牠特別喜歡小孩，喜歡被撓癢癢和擁抱」，而平時普姆可工作完，就會與其他馬匹一起在田野裡奔跑玩耍。

