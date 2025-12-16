獲金管會肯定 保誠人壽摘2項年度獎

保誠人壽永續投資與公司治理獲金管會肯定。左起：保險局長王麗惠、金管會主委彭金隆、保誠人壽總經理王慰慈。

▲保誠人壽永續投資與公司治理獲金管會肯定。左起：保險局長王麗惠、金管會主委彭金隆、保誠人壽總經理王慰慈。

保誠人壽再次獲得金管會肯定，於業務表揚典禮上榮獲「六大核心及公共建設投資獎」與「推動董事會多元化政策獎」兩項年度獎項，展現保誠人壽在永續投資與公司治理上的長期承諾與具體成果。

身為金融保險業的一員，保誠人壽深知責任不僅止於管理風險，更必須成為引導資金流向的關鍵推動者，將保險長期資金投入能為環境、社會及公司治理（ESG）創造正向影響的領域，協助建構兼具韌性與永續的金融體系。此次獲頒「六大核心及公共建設投資獎」，正是對保誠人壽落實責任投資的肯定。

同時，保誠人壽長期推動董事會多元化政策，從性別、專業背景、國際視野等多元構面強化董事會組成，提升決策的前瞻性與包容度。此次獲頒「推動董事會多元化政策獎」，肯定公司在董事會架構、治理機制與文化上，將多元、公平與共融（DEI）視為核心價值，並落實於實際治理運作之中，讓每一項決策都在保戶權益、社會價值之間取得平衡。

近期，保誠人壽在永續發展、客戶體驗與金融教育等面向也屢獲肯定，除了榮獲金管會「金融教育貢獻獎」、「台灣企業永續獎」台灣永續績優外商、職場福祉領袖獎、社會共融領袖獎等，更取得ISO 10002:2018客訴品質管理系統國際標準認證，導入國際最具公信力的客戶服務管理體系，確保每一個客戶意見都能被妥善處理。