獲陳義信加持相挺 康家瑋：打造宜居台北

中正萬華區市議員參選人康家瑋與「假日飛刀手」陳義信。（康家瑋提供）





康家瑋表示，「小時候父母回到家，只要看到我有沒有活力，就能精準預測今天兄弟象是贏球還是輸球！」這份深刻的革命情感，轉化為他投身公共事務的動力，致力於讓運動不再只是螢光幕前的賽事，而是中正萬華市民生活的一部分。

康家瑋說，過去求學時期，體育課常被「借去考試」，反映了當時社會「重升學、輕體質」的偏向；但現在走入基層，不論是在中正區還是萬華區，常看到家長帶著小朋友積極參與體育活動，這種社會共識的進步令他深受感動。「運動能強健體魄，更能形塑國民的意志力。未來進入議會，我將全力推動運動設施優化與社區體育結合。」

原住民族委員會政務副主任委員、傳奇投手「假日飛刀手」陳義信。（康家瑋提供）

康家瑋：以運動精神打造中正萬華生活新高度

今日活動特邀陳義信出席，他指出成長過程中挫折在所難免，但「讀書提升知識、運動強身健體」是缺一不可的雙引擎。陳副主委幽默建議：「讀書讀累了就去運動、運動累了就看書，兩者相輔相成，才能讓人生更有韌性。」活動現場也邀請到「萬華加蚋棒球俱樂部」，同時也是「萬華加蚋盃」的創辦人衛道弘，帶領多位基層小球員一同觀影。





「我希望打造一個無論老幼都能隨時、隨地享受運動快樂的環境，將運動精神轉化為台北的城市 DNA。」康家瑋提出「體育+」的政策想像，包含「體育與長照結合」推廣高齡者肌力訓練、「體育與都市更新結合」打造街頭多功能運動空間等。





康家瑋說，未來將以更宏觀的視野，將運動文化與生活環境深度融合，讓中正萬華不僅是台北的文化心臟，更是充滿活力的宜居典範，這也是他對雙區鄉親最誠摯的承諾。