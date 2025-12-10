獲頒亞洲民主人權獎 PBHI：追求自由的渴望永不熄滅

賴清德總統10日出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，除致詞外並頒發獎項。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳昀／台北報導〕「印尼法律援助與人權協會」(PBHI)今年獲頒亞洲民主人權獎，代表致詞的PBHI主席伊布拉尼表示，印尼正面臨民主倒退，新政府不僅具軍事威權背景，更將官僚體系與國營企業「全面軍事化」，彷彿重回25年前被推翻的舊政權。不過，人類追求自由的渴望永不熄滅，將更強韌地崛起。

今年得主「印尼法律援助與人權協會」(Indonesian Legal Aid and Human Rights Association，PBHI)，由主席伊布拉尼(Julius Ibrani)，以及成員阿斯圖蒂(Regina JBF Astuti)和奧克塔維亞尼(Aldeta Oktaviyani)代表領獎。

伊布拉尼致詞表示，要將獎項獻給所有人權遭侵害的受害者，以及即使遭受威脅、失去自由，甚至付出生命代價，仍願與PBHI站在一起的人們。這個獎項如同聚光燈，照向在黑夜中記錄暴力的蒐集資料者、拒絕被噤聲的記者、將恐懼化為集體勇氣的社區組織者、把震驚化為希望的行動者，以及用自身聲音發出呼喊的平凡人們，他們才是真正值得這項殊榮的人。

尤利斯表示，現在不只是印尼，幾乎整個亞洲都面臨類似處境：人權侵害與貪腐透過各種政策被合法化，人權捍衛者與行動倡議者卻被污名化為叛亂者。政府審查延伸至言論與思想自由；公共論壇與集會，大規模示威活動等常被情報部門滲透、操控、甚至被有意引發混亂，事後責任卻全數歸咎於學生與活躍人士，公民空間幾乎被扼殺殆盡。

尤利斯強調，人類追求尊嚴與自由的渴望，永不熄滅，會一次次更強韌地崛起，這也讓我們重新理解民主真正的意義：「民主就是把一切擺上檯面，讓人權議題得以討論、辯駁」，不僅向政府、國會與司法體系提出訴求，也要在教室裡、工廠中、大眾運輸交通工具上、在咖啡館與餐廳裡、在廚房、在床邊，以及在網路世界持續捍衛人權，正如在泰國、孟加拉、馬來西亞、尼泊爾、緬甸等地所看見的那樣。

尤利斯說，印尼正面臨民主倒退，新上任的政府是一個具軍事威權背景的政權，他們已軍事化所有文職機構與官員，全面性的軍事安全化幾乎滲透了所有官僚體系與國營企業，這些現象就像我們25年前所推翻的政權那樣。

尤利斯表示，PBHI在1996年成立，並協助東帝汶完成獨立，他們將繼續大膽地推動人權倡議、勇敢地捍衛受害者的權利，並團結一致爭取政府透明與問責，確保此獎項成為一座燈塔，引領印尼與全亞洲所有人權捍衛者，持續堅守立場、守護權利與尊嚴。

賴清德總統、立法院長韓國瑜10日出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」並與得獎代表合影。(記者叢昌瑾攝)

