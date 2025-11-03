獲頒北科大名譽博士學位 王世堅喊：從政20年最光榮的一天

民進黨立委王世堅1日獲頒國立台北科技大學名譽博士學位，他在今（3）日下午在臉書發文表示，「這是我從政20年來最光榮的一天！」並感謝北科大給他這份殊榮。

民進黨立委王世堅在1日獲頒北科大名譽博士學位。（圖／王世堅臉書）

王世堅提到，他記得8年前的一個晚上，王錫福校長特地約他吃飯，對方放棄休息時間，只為了替學校爭取未來的生存空間。那時北科大學生人數，從4千人增加到1萬3千人，但校地卻從13公頃縮成9公頃。

王世堅指出，當時王校長懷抱遠見，提出爭取即將廢置的建國啤酒廠作為校地的構想，後來在蔡英文總統與賴清德總統的支持下，歷經無數波折，我們終於成功爭取到了那塊地，也就是今天的「建啤校區」。

國立台北科技大學。（圖／翻攝自Google Map）

王世堅透露，自己常說，台北市不缺一家五星級飯店，也不缺五星級商場，但我們的首都，絕對需要一所以「台北」為名的百年樹人好大學。

王世堅續指，今天北科大終於能有一塊屬於自己的新校地，這是國家正確教育政策的典範。自己不過是在這條路上盡了一點綿薄之力，北科大卻給他這樣崇高的榮譽。這讓他深深感動，也讓他想到一句話「受之點滴，湧泉以報」，自己幫了一點小忙，北科大卻以最大的誠意回報他。

王世堅表示這是他從政20年來最光榮的一天。（資料照／中天新聞）

最後王世堅也想把這份信念送給所有北科大的同學，當你們走出校園、踏入社會時，永遠記得「受之點滴，湧泉以報」，報答學校、報答社會，也報答這塊讓我們成長的土地。

