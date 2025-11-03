獲頒北科大名譽博士 王世堅嗨喊：從政20年來最光榮的一天

民進黨立委王世堅1日獲頒國立台北科技大學名譽博士學位，今在臉書嗨喊，「從政20年來最光榮的一天」。（圖／翻攝王世堅臉書）

民進黨立委王世堅1日獲頒國立台北科技大學名譽博士學位，今天（3日）下午王世堅在臉書發文表示，「這是我從政20年來最光榮的一天」，非常感謝學校給他這份殊榮，讓他有幸成為本校的名譽博士。王世堅也將自己的信念送給所有同學，當走出校園、踏入社會時，永遠記得「受之點滴，湧泉以報」。

王世堅今在臉書發文寫下，「這是我從政二十年來最光榮的一天」，非常感謝國立台北科技大學給他這份殊榮，讓他有幸成為本校的名譽博士。記得8年前的一個晚上，王校長特地約他吃飯，放棄休息時間，只為了替學校爭取未來的生存空間。那時北科大學生人數，從4000人增加到1萬3000人，但校地卻從13公頃縮成9公頃。

廣告 廣告

王世堅指出，當時王校長懷抱遠見，提出爭取即將廢置的建國啤酒廠作為校地的構想，後來在前總統蔡英文與總統賴清德的支持下，歷經無數波折，終於成功爭取到了那塊地，也就是今天的「建啤校區」。

王世堅續指，自己常說「台北市不缺一家五星級飯店，也不缺五星級商場，但我們的首都，絕對需要一所以『台北』為名的百年樹人好大學」，今天北科大終於能有一塊屬於自己的新校地，這是國家正確教育政策的典範。

王世堅提到，他不過是在這條路上盡了一點綿薄之力，北科大卻給他這樣崇高的榮譽，讓他深深感動，也讓他想到一句話「受之點滴，湧泉以報」，他幫了一點小忙，北科大卻以最大的誠意回報他。

最後，王世堅想把這份信念送給所有北科大的同學，「當你們走出校園、踏入社會時，永遠記得『受之點滴，湧泉以報』，報答學校、報答社會，也報答這塊讓我們成長的土地」。



回到原文

更多鏡報報導

王世堅〈沒出息〉完整版出爐！ 韓國瑜「超經典金句」也被加入

66架F-16交機進度掛蛋 民進黨團喊「照契約走」：貨沒到手不會付錢

台中市府擅自清消恐影響解封時程 民進黨團轟害死豬農：盧秀燕出來面對