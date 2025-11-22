獲頒年度台灣傑出電影工作者 燈光師鍾瓊婷：有人喜歡 我就繼續打燈
第62屆金馬獎「年度台灣傑出電影工作者」由燈光師鍾瓊婷獲得。她在典禮上感謝前輩與一路相伴的好夥伴們、共同打拚的兄弟們，並幽默表示：「謝謝金馬執委會給了我一個特別的夜晚，明天睡醒了，還是要去打燈！」
鍾瓊婷：『(原音)我只是一個平凡的女生，我也不特別，甚至不太聰明，我有的，只有努力而已。一路走來，我得到很多前輩給予我許多機會耐性，還有包容。我覺得自己是很幸運的。謝謝金馬馬執委會，謝謝金馬給了我一個很特別的夜晚，像做夢一樣。明天睡醒，我還是要去打燈了！我不知道我可以打燈打到什麼時候，但只要有人還喜歡我的燈，那我就一直做下去。』
入行超過十年，鍾瓊婷參與作品無數，包括《九降風》、《一家子兒咕咕叫》、《關於我和鬼變成家人的那件事》等。今年，她更以《大濛》及《我們意外的勇氣》中兩部作品，展現獨到技巧。評審團指出，她的燈光並非「炫技」，而是一股能讓敘事與情緒自然流動的力量，因此透過此獎項肯定她在今年的突出貢獻。
