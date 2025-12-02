獲頒瑞典另類諾貝爾獎 唐鳳：AI有助鞏固民主

（中央社斯德哥爾摩2日綜合外電報導）台灣無任所大使暨自由軟體程式設計師唐鳳今天在瑞典獲頒「另類諾貝爾獎」前受訪表示，人工智慧（AI）能用於鞏固民主及社群凝聚力，而非讓人用來持續瀏覽網路負面消息。

法新社報導，唐鳳獲頒有「另類諾貝爾獎」美譽的瑞典「優質民生獎」（Right Livelihood Award，又稱正命獎）數小時前，接受法新社訪問時做出上述表示。

她說：「我相信我們能引導AI，使其從設法吸引用戶、使人上癮的智慧（addictive intelligence），轉化成由社群引導、並且服務社群的輔助智慧（assistive intelligence）。」

廣告 廣告

瑞典「優質民生獎」10月1日公布包含唐鳳在內的多名獲獎人。評審團發表聲明說，唐鳳因「推動數位科技的社會應用，以賦能公民、重振民主並彌合分歧」獲得此獎。

唐鳳指出，她堅信人類仍會是「超級智慧」，但人類須努力確保他們能夠引導AI，以AI賦能社群而非只服務大企業。

她提到台灣試圖研發一套AI模型，協助因語言和文化產生隔閡的不同族群進行溝通，「我們不是要訓練一套統一所有想法的主權模型，而是讓每個語言及文化群體各自訓練公民AI」。

唐鳳指出，各種公民AI能互相對話，促進不同族群共同追求公共利益。

她舉例說，不論是提倡氣候正義或者「關愛受造界」（creation care）的團體，AI都能協助彼此溝通。「關愛受造界」是指以上帝創造世界這個宗教信仰角度關懷環境。

唐鳳說：「AI可將氣候正義的工作轉譯給教會群體，讓他們明白這同樣也是在做上帝的工作」，這樣不僅對環境有益，還能帶來其他益處。

唐鳳還說，「我們必須反駁『民主只會造成兩極化與混亂、無法帶來好處』這類說法，這正是威權主義的主要論述」。

「優質民生獎」（Right Livelihood Award）由瑞典國會議員馮宇克斯庫爾（Jakob von Uexkull）於1980年創設，主要表彰在環境保護、人權問題、可持續發展、健康、和平等領域活躍的個人和團體，被譽為另類諾貝爾獎。（編譯：洪啓原）1141203