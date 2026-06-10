獲頒「李光耀城市獎」特別獎 蔣萬安曝評審團驚豔的市政成績單

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蔣萬安14日將率團出訪新加坡、受邀領取「李光耀城市獎」特別獎。（圖：張柏仲攝）

台北市長蔣萬安14日將出訪新加坡，領取「李光耀城市獎」特別獎。蔣萬安今天（10日）表示，這是台灣城市首度獲獎，並透露評審團對於大巨蛋、捷運新建及孩子以數位學生證到超商兌換鮮奶政策都深感驚艷。（張柏仲報導）

對於即將出訪新加坡，蔣萬安表示，這一次受邀到新加坡領獎，讓市府感到非常榮幸，因為台北市獲得有全球城市評比諾貝爾獎之稱的「李光耀城市獎特別獎」殊榮，這也是第一次有台灣城市獲得這個獎項。蔣萬安說，評審團來台北的時候，實際前往大巨蛋，看了捷運新建及市場改建；也實際到超商看了孩子用「數位學生證」兌換鮮奶，這些都讓評審們非常驚艷，認為這是結合「數位治理」及「民生經濟」非常聰明的作法。

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蔣萬安說，這次受邀到新加坡領獎，也將和英國倫敦市長及匈牙利布達佩斯等國際城市一起，同時藉由這個機會分享施政理念及成果，有具體的行程出爐再對外公布。

至於民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天大嘆北市府基層公務員壓力很大，連週末都要出來幫市長打選戰，還提出包括彈性上班等5點減壓方向。蔣萬安則回應，其實這幾個面向台北市政府都已經在做，昨天市府發言人已經對外說明、各局處也都清楚闡釋市府進行的各項友善職場工作環境的方向。他重申，很多重點市府都已經在做、甚至有些做得還更多，蔣萬安強調持續打造友善工作環境、持續給予市府同仁各方面的支持，北市府都會全力以赴。

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