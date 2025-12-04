獲黨內跨派系民代力挺 邱議瑩預告12月有「驚喜」來賓助陣 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導

高雄市長綠營初選倒數，市長參選人、立委邱議瑩今（4）日發出兩張圖卡，對於黨內前輩與高雄隊的支持表示深深感謝，包括高雄市跨派系民代、高雄市議會議長康裕成、副議長曾俊傑首度同台力挺；她也預告，除了前行政院長蘇貞昌，12月還有「驚喜來賓」替她站台加油，敬請各界拭目以待。

2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，黨內規劃在明年1月12至17日進行黨內初選民調，於1月21日公告提名名單。邱議瑩表示，自己最有爆發力、有魄力，並表示這是未來帶領高雄推動重大的建設時，最需要的領導者人格特質。

「順風我能贏，逆風我也扛得住。」邱議瑩強調，她對選戰充滿信心，自己是最能團結黨內、最能戰勝國民黨的高雄市長最佳人選，未來將接棒施政，穩健的帶領城市。

另外，高雄市長陳其邁日前於總質詢時表示，大巨蛋的需求以球類型賽事為主，再搭配其他用途，地點則是在捷運站旁邊，有利於大量人潮疏散，並且一定要有民間投資。對此，邱議瑩表示，陳其邁的構想和自己之前提出的「大巨蛋結合造鎮計畫」一致，當選市長後會依此方向來推動大巨蛋建設。

邱議瑩指出，大巨蛋的興建和維護成本高，一定要媒合民間資源，以永續經營為方向，自己提出的大巨蛋政策，是參考日本職棒北海道火腿鬥士隊主場「ES CON FIELD HOKKAIDO」，媒合民間資源、盤點高雄合適區域、透過造鎮計畫創造公共與產業服務，來減輕政府財政負擔，以經濟自給自足為目標；也參考廣島鯉魚隊「球迷認養主場」作法，創造球團、球迷、球員、市府、市民的5贏。

邱議瑩強調，大巨蛋是重大建設，要事前做好各項評估，特別是財政與經濟效益，才是負責任的政策規劃；未來的高雄大巨蛋，會臨近捷運等交通設施、有多元的公共服務，與民間協力，創造經濟正向循環，成為高雄的金雞母。

