獲2025 TCSA台灣永續獎肯定 森崴能源、 富威電力都上榜

cnews124251126a10

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

今(26)日舉行的2025 TCSA台灣企業永續獎頒獎典禮，森崴能源(6806)永續報告書連續第四年榮獲「台灣永續報告獎」肯定，並獲得「台灣企業永續績優獎」獎項，子公司富威電力(6994)也首度獲獎，由森崴能源永續長楊允仁代表公司出席領獎。

今年能源產業參賽及得獎家數創下新高，共計有14家企業獲得台灣永續報告獎。為強化公司治理並推動企業實踐永續發展，金管會2020年啟動「公司治理3.0-永續發展藍圖」，2023年公告「上市櫃公司永續發展行動方案」，2025年度起規範擴大股本達20億元以下的上市櫃公司應編製企業永續報告書。森崴能源表示，自發性主動揭露先行完成2021年、2022年永續報告書，至今已連續四年獲得永續報告獎項。

廣告 廣告

cnews124251126a11

主辦單位表示，永續報告的評選，針對資訊揭露完整、可信度高、溝通成效佳，足以彰顯善盡企業永續責任，依評審成績區分白金級、金級、銀級及銅級。其中分級標準第一類為全球營收新台幣50億元以上，第二類為50億元以下者。森崴能源及富威電力2024年全球營收各為新台幣196.29億元及18.87億元，分級各為第一類、第二類能源產業。

台灣永續能源研究基金會2007年成立，致力推廣台灣永續發展與世界接軌，關注聯合國永續發展目標（SDGs）、氣候變遷、永續能源、生物多樣性等四大核心議題。台灣企業永續獎今年邁入第18屆，歷屆累計參獎企業882家的營業總額與2023年國內GDP比值為155%，顯見在政府、民間、產業及學界的共同努力，以及隨著綠色金融ESG投資理念日漸興起，推動企業永續已蔚為風潮，更成為時下企業經營顯學。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

百萬善款支持唐氏症家庭 2025萬豪國際台灣慈善高球日圓滿落幕

六都7行政區交易坪數縮水 永慶：民眾轉向低總價小宅

【文章轉載請註明出處】