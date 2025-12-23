「獲25次嘉獎」張文曾正向熱情 9年後為何成魔？專家：放棄自我卻無人支持

北捷張文無差別攻擊案震驚全台！兩性親子關係專家吳娟瑜分析，張家的家庭教育功能薄弱，導致張文在外遭遇挫敗時，沒有回頭尋求家庭支持，她呼籲父母及手足應互相關心家人，提供信任、引導、支持與理解，讓孩子找到家中地位與自我價值。

專家推測，張文無情緒出口，經常壓抑退縮，最後發展出孤狼行為。（圖／翻攝畫面）

27歲張文於12月19日傍晚在捷運台北車站與中山站犯下投擲煙霧彈與持刀殺人的無差別攻擊行為，最後墜樓身亡。案發後張家父母到案稱，與張文2年多未見，曾想找他卻找不到，其哥哥也向警方稱5年未見弟弟，家庭關係疏離狀況引發外界關注。

張文的家庭背景顯示，他父親為工程師、母親為會計師，有一個哥哥，從小家境無虞。張文曾就讀高職餐飲科，老師稱他行為良好、熱心公益、無缺席曠課、平均成績85分，但個性內向孤僻。

吳娟瑜推測，張文無情緒出口，經常壓抑退縮，而從學校表現看，張文在高中時曾因熱心公益獲25次嘉獎，表示曾是正面熱情的孩子，但後續的孤狼行為，研判是他已放棄自己，認為沒有人了解他。

吳娟瑜認為，一個家庭看孩子成長，不是只看分數、名次，而是每個孩子都有個性與長處，也不應該將兄弟姊妹拿來比較。她過去演講過8千場次，發現台灣太多家庭結構都很類似，父親嚴厲、母親軟弱、手足比較等，也會讓孩子不服氣，導致越想越過分，家人不理解，手足又優秀，讓其心中更加挫敗。

若張文的家庭功能完整，當他軍中受挫，父母其實可以適時提供關心與支持。 （示意圖／Pixabay）

吳娟瑜表示，孩子需要信任、引導、支持、理解，才能化解這些誤會，且孩子從父母、兄弟姊妹之中，得到自我價值感太重要了。若張文的家庭功能完整，當他軍中受挫，父母其實可以適時提供關心與支持，理解他暫時無法回到軍中，但爸媽都了解你、支持你，看你要做什麼都行。

針對手足比較問題，吳娟瑜建議，小時候可能手足彼此之間不懂，只知道父母生氣要趕快讀書討好他們，但兄弟姊妹的誤會從未化解，長大後應適時找出來聊天吃飯，聽一聽當年問題，有不妥處應道歉，表達重新開始意願。

吳娟瑜呼籲，應讓每個孩子看到自己回到家有位子，有存在的必要性。另外，張文也沒有習慣求助，社會教育也應引導每個人，當心中有什麼痛苦，不知如何解答時，可以向生命線1995、張老師專線1980等社會資源求助，說一說、講一講，藉此預防憾事發生。

