獲IDC數位賦能生態系大獎 蘇純興力推和泰集團AI策略曝光

和泰汽車數位應用部謝琴韻部長（右）接受IDC亞太區副總Bryan Ma（左）授獎。（和泰汽車提供）

AI大潮流來襲，各家企業也紛紛將AI導入，國內汽車銷售龍頭和泰車，20日也獲得由全球知名顧問公司IDC（國際數據資訊）頒發的「最佳數位賦能生態系（Best in Digitally-Enabled Ecosystem）」台灣首獎，這次和泰獲獎的「和泰智匯雲（Hotai CDP）」，是和泰集團的數據核心中樞，整合旗下14家公司、7大品牌與33項數位服務，串聯950萬名顧客資料。為加速AI轉型，在總經理蘇純興的指示下，和泰汽車設立了「AI發展事務局」統籌策略，鼓勵同仁參與AI素養課程，要讓「AI First」從口號落實為和泰集團的企業文化。

為呼應日本豐田汽車（TOYOTA）「轉型為移動服務公司」的全球戰略，台灣汽車銷售龍頭和泰汽車作為台灣品牌總代理，積極推動MaaS（Mobility as a Service）轉型，其核心即是從過去的「以車為本」轉向「以人為中心」的服務思維。

為推動此核心策略，和泰汽車持續深化數據中樞應用與AI賦能，打造和泰智匯雲（Hotai CDP），將和泰集團內外的數據資產轉化為行動洞察，支持移動服務、會員經營及業務創新，實現以AI驅動的智慧移動生態。此平台的建構讓資料取得效率提升6倍、每年節省超過7,200個人天工時，並促成超過100萬名顧客跨品牌體驗集團服務，加速MaaS移動服務生態圈的佈局。

據了解，和泰智匯雲（Hotai CDP）作為集團數據中樞，主要整合旗下品牌的顧客體驗歷程，讓和泰汽車更深入理解顧客需求，從而帶來顯著的服務升級。例如，透過數據分析及AI模型，能即時掌握市場變化與潛在顧客需求，進而促成1.8萬台新車銷售。在客服流程中，導入AI技術協助理解與自動分類顧客問題，不僅加速了服務回應速度，更讓團隊能聚焦於優化服務流程，整體服務效率與顧客滿意度均獲顯著提升。這些實踐，充分展現了和泰汽車以AI科技強化服務體驗的營運願景。

IDC副總裁Chris Marshall博士表示：「和泰成功展現了大規模整合資料與AI人工智慧所能創造的轉型價值。透過客戶資料平台（CDP），和泰將洞察轉化為行動，使旗下品牌能夠更快速回應市場、更聰明營運，並提供更個人化的移動體驗。」進一步肯定了和泰汽車以數據與AI為核心，推動數位轉型的卓越成果。

為加速AI轉型，在總經理蘇純興的指示下，和泰汽車設立了「AI發展事務局」統籌策略，鼓勵同仁參與AI素養課程，並培育超過30位專業證照人才，讓「AI First」從口號落實為企業文化。同時，集團亦極度重視資安與信任，平台導入多層級權限控管與去識別化機制，並規劃通過ISO 27001與ISO 27701雙國際認證，以打造安全、可信任的數據治理環境，作為提供安心服務的堅實後盾。

和泰主管表示，未來和泰汽車將持續以AI與數據科技推動創新，深化MaaS生態整合，打造「人、車、生活」的智慧移動體驗。和泰智匯雲（Hotai CDP）不僅是集團的數據平台，更是推動和泰邁向AI時代的引擎，讓數據會思考、AI能落地，開啟以人為核心的智慧移動新紀元。

