獲IT Matters Awards創新獎肯定！統一資訊旗下企業級AI產品LumineOne AI成功導入本地30+ 企業

統一資訊宣布旗下企業級 AI 產品 「LumineOne AI」 榮獲 IMA資訊經理人協會「第三屆 2025 IT Matters Awards」的「AI Selected 創新研發獎」殊榮。IT Matters Awards 由超過 50 位產官學界重量級代表擔任評審，而今年增設的「AI Selected 創新研發獎」旨在表揚於 AI 技術具高度創新性、已展現關鍵成果並具市場落地能力的產品。統一資訊 LumineOne AI 獲得國際級評審團一致肯定，從 300 多件參賽作品中脫穎而出，見證統一資訊於零售、餐飲領域將AI創新技術轉化為商業價值的卓越能力。

圖一：統一資訊 LumineOne AI 獲IT Matters Awards 創新獎肯定

LumineOne AI 成功導入本地30+ 企業，並拓展 6 國海外市場

統一資訊 LumineOne AI 以生成式 AI 為核心，整合郵件摘要、知識協作、流程建議與工作自動化，協助企業全面提升營運效率與跨部門協作品質。LumineOne AI 上市不到一年，成功拓展越南、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、加拿大六國海外市場，且在本地已有超過 30 家企業客戶實際導入使用，展現LumineOne AI 解決方案的國際競爭力與市場信任度。

第三屆 IT Matters Awards 邀請到開源及 AI 領域的國際權威專家參與評審，並由前 CNCF 技術監督委員會成員、Prometheus 推手 Richard Hartmann 擔任 keynote 講者，對 LumineOne AI 的技術架構、可擴充性與落地成果給予高度評價。

統一資訊強調，這項獎項是對研發團隊最重要的肯定與鼓舞。統一資訊表示，LumineOne AI 的使命是讓 AI 真正走進企業日常，而非停留在技術展示階段。產品在短時間內不僅深耕本地市場，更成功跨出亞洲、進入北美市場，展現強勁的市場成長力。

AI 圖像化檯帳與智能冰櫃兩大智慧零售應用落地，創造顯著商業價值

統一資訊運用創新技術打造一站式 AI 開發與應用平台，從模型訓練、測試到部署全程自動化，滿足企業快速導入 AI 的需求，並貼近實際商業場景。此平台已成功應用於視覺化檯帳比對與智慧冰櫃辨識，展現高度任務彈性與落地能力，並於零售與餐飲場域驗證其創新價值與獨特性：

圖像化檯帳與視覺化盤點系統：透過 AI 影像辨識技術，自動比對門市商品陳列與檯帳主檔，並生成盤點異常提示，正確率達97%，並於偵測缺貨後，依據庫存、歷史銷售數據，提供第一順位補貨推薦，提升 5% 商品銷售率。此外，系統能大幅減少 65% 以上門市人工作業時間，未來可望為連鎖門市降低更多的人力成本。 智能冰櫃管理平台：結合 AI 影像辨識與 RMN（Retail Media Network）廣告推播，實現即時商品識別與異常提醒（如冷藏空櫃、商品擺放錯誤）。此技術不僅解決自動販賣機長期仰賴人力經驗進行巡店、補貨的痛點，還可擴展應用於智慧零售與銷售分析預測，預計能將缺貨率下降 5%，並提升廣告推播成功率 5%。

圖像化檯帳系統已成功運用在今年7-ELEVEN的內部教育訊練，透過 AI 建模與生成式 3D 技術，能由 2D 圖片快速生成 3D 物件，讓檯帳與商品以數位孿生形式呈現，協助全台門市人員能夠線上快速掌握最新的商品規劃與陳列策略。

圖二：AI 圖像化檯帳系統已成功運用在今年 7-ELEVEN 的內部教育訓練

未來，統一資訊LumineOne AI解決方案將持續投入生成式 AI、企業工作平台、資料治理等核心領域，協助企業加速完成數位轉型與 AI 化，打造更高效、更智慧的營運能力。

