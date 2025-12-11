獲IT Matters Awards創新獎肯定！統一資訊旗下企業級AI產品LumineOne AI成功導入本地30+ 企業
統一資訊宣布旗下企業級 AI 產品 「LumineOne AI」 榮獲 IMA資訊經理人協會「第三屆 2025 IT Matters Awards」的「AI Selected 創新研發獎」殊榮。IT Matters Awards 由超過 50 位產官學界重量級代表擔任評審，而今年增設的「AI Selected 創新研發獎」旨在表揚於 AI 技術具高度創新性、已展現關鍵成果並具市場落地能力的產品。統一資訊 LumineOne AI 獲得國際級評審團一致肯定，從 300 多件參賽作品中脫穎而出，見證統一資訊於零售、餐飲領域將AI創新技術轉化為商業價值的卓越能力。
圖一：統一資訊 LumineOne AI 獲IT Matters Awards 創新獎肯定
LumineOne AI 成功導入本地30+ 企業，並拓展 6 國海外市場
統一資訊 LumineOne AI 以生成式 AI 為核心，整合郵件摘要、知識協作、流程建議與工作自動化，協助企業全面提升營運效率與跨部門協作品質。LumineOne AI 上市不到一年，成功拓展越南、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、加拿大六國海外市場，且在本地已有超過 30 家企業客戶實際導入使用，展現LumineOne AI 解決方案的國際競爭力與市場信任度。
第三屆 IT Matters Awards 邀請到開源及 AI 領域的國際權威專家參與評審，並由前 CNCF 技術監督委員會成員、Prometheus 推手 Richard Hartmann 擔任 keynote 講者，對 LumineOne AI 的技術架構、可擴充性與落地成果給予高度評價。
統一資訊強調，這項獎項是對研發團隊最重要的肯定與鼓舞。統一資訊表示，LumineOne AI 的使命是讓 AI 真正走進企業日常，而非停留在技術展示階段。產品在短時間內不僅深耕本地市場，更成功跨出亞洲、進入北美市場，展現強勁的市場成長力。
AI 圖像化檯帳與智能冰櫃兩大智慧零售應用落地，創造顯著商業價值
統一資訊運用創新技術打造一站式 AI 開發與應用平台，從模型訓練、測試到部署全程自動化，滿足企業快速導入 AI 的需求，並貼近實際商業場景。此平台已成功應用於視覺化檯帳比對與智慧冰櫃辨識，展現高度任務彈性與落地能力，並於零售與餐飲場域驗證其創新價值與獨特性：
圖像化檯帳與視覺化盤點系統：透過 AI 影像辨識技術，自動比對門市商品陳列與檯帳主檔，並生成盤點異常提示，正確率達97%，並於偵測缺貨後，依據庫存、歷史銷售數據，提供第一順位補貨推薦，提升 5% 商品銷售率。此外，系統能大幅減少 65% 以上門市人工作業時間，未來可望為連鎖門市降低更多的人力成本。 智能冰櫃管理平台：結合 AI 影像辨識與 RMN（Retail Media Network）廣告推播，實現即時商品識別與異常提醒（如冷藏空櫃、商品擺放錯誤）。此技術不僅解決自動販賣機長期仰賴人力經驗進行巡店、補貨的痛點，還可擴展應用於智慧零售與銷售分析預測，預計能將缺貨率下降 5%，並提升廣告推播成功率 5%。
圖像化檯帳系統已成功運用在今年7-ELEVEN的內部教育訊練，透過 AI 建模與生成式 3D 技術，能由 2D 圖片快速生成 3D 物件，讓檯帳與商品以數位孿生形式呈現，協助全台門市人員能夠線上快速掌握最新的商品規劃與陳列策略。
圖二：AI 圖像化檯帳系統已成功運用在今年 7-ELEVEN 的內部教育訓練
未來，統一資訊LumineOne AI解決方案將持續投入生成式 AI、企業工作平台、資料治理等核心領域，協助企業加速完成數位轉型與 AI 化，打造更高效、更智慧的營運能力。
這篇文章 獲IT Matters Awards創新獎肯定！統一資訊旗下企業級AI產品LumineOne AI成功導入本地30+ 企業 最早出現於 電腦DIY。
其他人也在看
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 76
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 23
憶球迷最痛「黑象事件」！中込伸強調認罪為「這原因」坦言確有組頭暴力脅迫
體育中心／綜合報導前兄弟象日籍投手及總教練中込伸，因在2009年涉入打假球事件遭檢調約談並認罪遭判處有期徒刑1年8個月，緩刑4年，不過他在返日之後卻又改口「只是為了要回日本而認罪」。近期中込伸在接受日媒《Full-Count》採訪時，再度重申當初在台灣認罪是為了家人「如果要在棒球和家人之間選一個，那當然是家人。」更表明「只要放下自尊，什麼都做得下去。」FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 23
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 19 小時前 ・ 25
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 19 小時前 ・ 192
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 11
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 2
台積電除息樂極生悲 Fed降息點陣圖引爆賣壓
台積電11日除息，每股配發現金5元，預計發出約1,296億元，開盤以1,510元上漲10元，再度秒填息，184.83萬名股東一度樂開懷。然而不到50分鐘，股價從1,515元高點急轉直下，最低跌至1,485元，下跌15元轉為貼息，面臨5日線保衛戰，加權指數也從早盤高點28,568點大漲167點，刷新11月4日盤中28,554點紀錄後，隨即下殺至28,173點大跌228點。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 6
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 129
搭飛機「外套塞1處」超噁？空服員揭「害航班延誤」恐怖內幕
生活中心／周希雯報導許多人出國前往寒冷地區時，會隨身攜帶外套上飛機，有的旅客選擇直接穿在身上，也有人會塞到頭頂的置物櫃。不過此舉在許多空服員眼中其實是「NG行為」，不僅有衛生問題、擾亂登機流程，最嚴重可能導致航班延誤，有空姐對此直言，「一想到要把外套放進頭頂的置物櫃裡，我就覺得噁心。」民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 4
柯震東也愛CORTIS！竟跟風喊「理解、成為蕭亞軒」 網：你最適合說
CORTIS為BTS（防彈少年團）的師弟團，成員們擁有辨識度極高的帥氣臉龐、具歌曲創作與編舞實力、大膽融合迷幻搖滾與嘻哈元素等，出道即爆紅，就連文素利、崔代勳等演員也忍不住在AAA頒獎典禮上告白並要求合照。由於台灣歌手蕭亞軒過往被封為「小鮮肉收割機」，台灣網友紛紛拿C...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 3
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 16
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 21 小時前 ・ 282
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 350
二代健保補充保費改革惹議 年領逾2萬即課2.11%
衛福部擬修健保法，將年累計超過2萬元的利息、股利、租金等收入納入補充保費課徵範圍，稅率2.11%，引發小資族、大戶強烈反彈！存股達人建議採分級課稅，專家也呼籲政府加強溝通，說明健保面臨龐大的財務缺口，改革才有共識。TVBS新聞網 ・ 15 小時前 ・ 122
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 7
白蘿蔔營養超強！營養師揭「7大功效」：防便祕、降血壓還穩血糖 但2種人少吃為妙
白蘿蔔有「平民人參」的美譽，而且營養高熱量低，適量吃也不怕囤積多餘的熱量，很適合連續假期聚餐吃多了，煮些白蘿蔔雞湯來喝。現在雖然一年四季都可以吃到白蘿蔔，但其盛產期在11月至隔年3月。 白蘿蔔熱量低、營養密度高 多重效益一次看 營養師林俐岑指出，白蘿蔔的主要成分是水分，約佔90%以上，因此熱量極低（每100克僅約18大卡），是減重飲食的好選擇。其餘營養素包括： 1、膳食纖維：每100克約含1.5-2克，有助促進腸胃蠕動、改善便秘、維持血糖穩定。2、維生素C：白蘿蔔中維生素C含量相當高，可達每100克約20毫克，具抗氧化作用，幫助膠原蛋白合成、提升免疫力。3、鉀：鉀離子有助於維持血壓平衡，幫助排出體內多餘鈉離子，幫助排水及預防高血壓。4、「硫代葡萄糖苷」與「異硫氰酸酯」：白蘿蔔是十字花科蔬菜，這類的含硫化合物可幫助肝臟解毒、抑制腫瘤生長、具抗菌抗發炎作用。5、酵素類（如澱粉酶、脂肪酶等）：能幫助分解食物、促進消化吸收。 白蘿蔔對於健康有哪些功效？ 1、幫助消化、預防脹氣白蘿蔔中含有多種酵素（尤其是澱粉酶與脂肪酶），能促進澱粉與脂肪的分解，協助腸胃消化。尤其是與肉類、油膩食物搭配食用時，可常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 2