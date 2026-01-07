獲SNQ國家品質標章肯定 科林Clinico Sound藍牙耳機專注提升音質享受

cnews124260107a08

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

台灣邁入超高齡社會，聽力健康已成為影響高齡者生活品質與社會參與的重要關鍵。長期深耕於醫療級助聽器產業，並提供專業驗配服務，科林助聽器協助有聽覺需求的族群獲得最適合的選擇。為滿足更多一般日常音質享受及娛樂等非醫療需求的消費者，科林自行開發「Clinico Sound CS1真無線藍牙輔聽耳機」產品，憑藉創新且高齡友善設計、實用功能及品質管理等優異表現，獲「SNQ國家品質標章高齡健康暨長照類產品組」肯定。

科林集團聽力暨睡眠事業群總經理林尚威表示，科林Clinico Sound CS1能獲得國家品質標章肯定，關鍵在於是真正從「高齡使用者角度出發」，設計兼顧安全與實用，提供高品質音效。產品由通過ISO 13485醫療器材品質管理系統認證的工廠生產製造，並通過多項嚴格的聲學性能測試，希望能滿足所有渴望高品質聆聽體驗的消費者需求。

Clinico Sound CS1採用類無線耳機的流線造型，採用台灣晶片、澳洲聲學技術，左右耳清楚標示，操作簡單方便，智慧充電盒的遙控功能讓長者也容易上手，可一鍵切換3種聆聽模式，包括「聚焦：專注聚焦，輕鬆隔絕環境音」、「全面聆聽：全方位清晰捕捉周遭聲音，保持跟外界的互動」和「語音聚焦：強化對話中人的聲量，幫助輕鬆溝通」，能依不同場景提供極佳化的聲音表現，呈現細膩且層次豐富的音質細節，適用於音樂欣賞、電影觀賞及多元娛樂等日常情境，讓追求聲音細節的消費者享受更高品質的生活。

科林分享，這款藍牙輔聽耳機擁有智慧聽感補償技術，透過智慧音訊演算法，讓使用者在不同情境下享有清晰音質、減少聽覺疲勞，更設定最大音量不超過110分貝，防止因過大音量造成聽力損傷。為高齡者提供直覺簡單、易於使用的音質享受，讓長者輕鬆維持社交參與。以非醫療產品，滿足一般消費者日常娛樂等需求。

長期致力於實現企業社會責任，有鑑於聽損與失智的高度相關性，科林推動「聽力巡航 守護失智」公益計畫，連續2年捐贈13縣市價值約2,000萬元的數位助聽器，協助弱勢長者改善溝通能力、延緩退化風險。同時還捐贈亞洲大學、馬偕醫學院、中山醫大等聽語系所價值300萬的AI助聽器，支持學術研究與人才培育，並提供獎學金與實習機會。更首創「小小聽力師」體驗營，將聽力保健觀念向下扎根；並舉辦聽力保健衛教講座，累積服務超過800場次，深入社區推廣衛教。

