獵人少熊害難控！日警察動用步槍獵殺熊 秋田岩手率先實施

警察廳決定由受過槍械訓練的機動隊員臨時支援，維護居民安全。（翻攝自日テレNEWS NNN）

日本警察廳宣布，將自11月13日起在秋田縣與岩手縣正式啟動由機動隊警察官持步槍獵殺熊的制度。日本東北地區熊類出沒頻繁，今年秋季就發生多起熊攻擊事件，造成居民傷亡與財產損失。由於部分地區獵人不足、出動不及，警察廳決定由受過槍械訓練的機動隊員臨時支援，確保能迅速應對突發狀況，維護居民安全。

綜合日媒報導，根據新制度，警察將以「4人1組」的編制行動：由2名配備步槍的機動隊員、1名指揮官及1名與地方政府聯繫的協調員組成。秋田與岩手各設2支小隊，負責在熊出沒報告後，依情況與市町村協調，決定是否從據點出動。這些警察在出任務前，需與當地獵人共同巡邏，學習熊的習性與地形特徵，以避免誤擊與確保安全執行。

為了建立此體系，警察廳自11月6日起已從其他縣派遣槍械對策部隊前往秋田與岩手，進行實地訓練與準備。警察廳長官楠芳伸表示，此舉的目的在於「將居民安全放在首位」，並強調將與地方自治體密切合作，防止熊害擴大。

警方指出，這項新措施屬於「緊急補充應對」，並非取代獵人制度，而是在獵人無法即時趕赴現場時，由受過嚴格訓練的警察暫時執行獵殺任務。警方將以謹慎原則操作，確保不對居民及環境造成二次危險。

