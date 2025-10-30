獵人稀缺、自衛隊不能開槍 日本研議11月開始讓警察配長槍獵熊
日本今年熊害極其嚴重，官方統計的遭熊殺死人數已達12人，還有一人下落不明。地方政府已經請求自衛隊出動協助，但自衛隊依法無法主動開槍獵熊。日本內閣週四（30日）召開的緊急會議決定，研議讓警察配來福槍開槍獵熊。
時事通信社報導，由日本內閣官房長官木原稔主持的這場會議，要求警方盡快考慮使用來福槍（步槍）進行驅除熊害。他還指示相關部會，在11月中旬前彙整出一套配槍驅熊緊急方案。
木原稔在記者會上表示：「警方將盡快應對使用步槍驅除熊隻一事，包括確保警察具備熊隻相關知識並接受過訓練，確保裝備與器材等。」政府相關人士透露，雖然現行法律已經允許警方使用步槍進行驅熊，但尚無前例。
由於長期治安良好，沒有太多用槍必要，日本一般警察最多只配備手槍，威力無法擊倒熊隻，反還可能遭致更激烈暴力的還擊。目前日本地方政府獵殺闖禍熊隻完全只能靠獵人協助，警視廳向警察傳達的驅熊注意通告，反而是警告警察手槍難以擊倒熊隻。
由於災情擴大，日本政府把週四這場會議，從原本的相關部會聯絡會議，提升成加入了總務大臣、文部科學大臣、防衛大臣的內閣閣僚會議。
在這場內閣會議上，木原稔表明，本年度因熊隻造成的死亡人數已達史上最多的12人。他說：「受害情況趨於多樣化、分布範圍擴大，已是威脅國民安全與安心的嚴重事態。」
防衛大臣小泉進次郎報告說，陸上自衛隊已於週四（30日）在秋田駐屯地實施了運輸捕熊籠等訓練。日本自衛隊接受秋田縣的請求，準備出動協助，主要協助內容就是捕熊籠運輸，以及處置熊屍。
環境大臣石原宏高表示，為了確保能擁有充足的政府雇用獵人，將利用本年度的追加預算來推進應對。
石原宏高進一步說明，據估計，棲息在北海道的棕熊約有1萬2000頭，生息在本州和四國的黑熊則約有4萬2000頭以上。
有鑑於發生熊隻出現在學校校園內部的案例，文部科學省已通知全國教育委員會，要求修訂危機管理手冊，強化安全對策。
