獵奇口味沒極限！他驚見超商奶茶加了「這1物」 眾人嚇壞：在懲罰誰？

生活中心／王文承報導

一名男子近日發現，知名奶茶品牌竟推出新品「香菜奶茶」，讓他忍不住驚呼：「合理嗎？這東西……但我想喝看看。」（示意圖／PIXABAY）

許多人對香菜又愛又恨，近來不少品牌紛紛推出各式香菜口味零食，成功掀起話題並創造商機，如今就連飲料也加入這波獵奇口味戰局。一名男子近日發現，知名奶茶品牌竟推出新品「香菜奶茶」，讓他忍不住驚呼：「合理嗎？這東西……但我想喝看看。」貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

他驚見超商奶茶加1物 眾人嚇壞：懲罰誰

一名男網友在臉書社團「全家便利商店／7-11超商新品＆好物分享區」發文分享，表示自己買到一款標示為「香菜 mix 奶茶」的飲品。從包裝上可見，下方清楚寫著「香甜花生 X 清新香菜」，並註明蔬菜汁含量小於10%，整體以青綠色系設計，相當醒目，讓他忍不住直呼：「合理嗎？這東西……但我想喝看看。」

貼文曝光後，立刻引來大量網友留言討論，「身為香菜控也有點忐忑」、「香菜這個熱潮到底什麼時候才會結束」、「這可以直接拿來當湯底了吧」、「香菜宇宙正式成形」、「打死也不會喝」、「接下來是不是要出皮蛋牛奶、鹹蛋布丁」、「這是在懲罰誰」、「香菜無極限！」、「這波我先跳過」。

也有不少已經嘗試過的網友分享實際口感，「喝下去是花生味，吞下去尾韻才有一點香菜味，感覺蠻奇妙的」、「原本以為是香菜地獄，結果有花生香氣，根本是『液態花生捲冰淇淋』」、「味道真的很妙，花生味比較濃」、「我剛剛才喝，有種說不上來的奇妙感覺」。

