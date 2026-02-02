獵奇口味洋芋片誰最熱銷？量販店銷量大公開

消費者口味越來越多變，業者迎合市場口味，將原本出現在餐桌上的皮蛋、香菜甚至啤酒，變成洋芋片口味，在社群平台上引發熱烈討論。愛買量販店彙整近20天的銷售數據，結果顯示，重口味且具備高度話題性的「皮蛋」與「香菜」成為市場大贏家，成功從眾多傳統口味中脫穎而出，奪下銷量冠亞軍，顯示消費者對於獵奇系零食的嘗試意願極高。

多力多滋皮蛋口味銷量稱霸 重口味風潮席捲賣場

根據愛買的銷售數據統計，特殊口味洋芋片市場目前由多力多滋與樂事兩大國際品牌主導。其中，多力多滋推出的「皮蛋口味」憑藉著極具衝突感的味覺體驗，成功吸引大量消費者採購，穩居熱銷排行榜第1名。同樣由該品牌推出的「香菜口味」則緊隨其後，拿下亞軍。數據分析指出，這種將日常菜餚轉化為零食的策略，結合強烈的口味特色，精準掌握了現代消費者追求新鮮感的採購心理。

年節禮盒備貨翻5倍

隨著農曆新年將至，各大賣場進入備貨與銷售高峰。愛買行銷部公關副理劉濡慧觀察指出，量販店在過年檔期的禮盒備貨量較平日增加4至5倍，糖果與餅乾類的銷量也呈現倍增成長，若是IP聯名或者話題性商品，銷售增加會比平常包裝多3倍左右。

香菜風味上市半年熱度不減 展現鐵粉強大回購力

在愛買統計的排行榜中，最令人意外的案例是穩居第2名的香菜口味。該產品雖然已經上市超過半年，並非1月才推出的新品，但在面對眾多新口味競爭時，銷量表現依舊強勁且回購率穩定。這顯示香菜口味已不再只是單純的短期獵奇話題，而是成功轉化為擁有一群長期支持者的固定商品，在「香菜迷」的助攻下，讓這款產品即便在上市熱潮過後，依然在排行榜上名列前茅。

南洋榴槤與啤酒風味入榜 本土品牌辣皮蛋擠進前5強

排行榜的第3名與第4名則由樂事推出的「啤酒口味」與「榴槤口味」奪得。前者展現了微醺系零食對成年消費者的吸引力，後者則以濃郁的南洋風味成功開拓市場。此外，本土品牌華元也憑藉「波的多酥炸辣皮蛋口味」成功擠進第5名。

社群討論度帶動嘗鮮熱潮

愛買觀察，近年消費者對於零食的接受度顯著提升，選購標準不再僅限於經典口味，產品是否具備話題性、能否在社群媒體引發討論，已成為影響購買動機的關鍵。這類「獵奇系」洋芋片透過視覺與味覺的翻轉，成功引發一波波的嘗鮮潮，不僅為賣場帶來實質銷量，更成為零售業者觀察市場消費趨勢演變的重要指標。