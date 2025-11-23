獵奇怪組合！「香菜牛肉泡麵」PK「九層塔檸檬生乳捲」

獵奇美食風潮持續升溫，各式特殊口味食品挑戰消費者味蕾。從香菜牛肉泡麵、九層塔檸檬生乳捲，到咖啡奶酒乖乖和麻辣臭豆腐洋芋片，這些奇特組合在網路引發熱烈討論。消費者對這些創新產品反應不一，有人認為太過怪異難以接受，也有人躍躍欲試，特別是那些最令人意想不到的組合，更讓人好奇實際嚐起來的味道。這股獵奇美食風潮不僅考驗民眾接受度，也成為業者創新行銷的新策略。

不只洋芋片有香菜口味，有業者推出香菜口味的泡麵。（圖／Fifi食旅@feimei_eat授權提供）

香菜牛肉泡麵是這波獵奇美食的代表之一，打開調味包不是常見的蔥花，而是整包滿滿的香菜。沖泡後，麵條呈現綠色，最上層鋪滿整片綠色香菜，讓香菜愛好者大呼過癮，但對香菜恐懼症患者來說可能是一大挑戰。這款產品顯示獵奇口味已從洋芋片擴展到泡麵市場。

甜點領域同樣不遑多讓，九層塔檸檬生乳捲將鹹香的九層塔與酸甜檸檬結合在蛋糕中，創造出意想不到的味覺體驗。此外，市場上還出現咖啡奶酒口味乖乖，以及麻辣臭豆腐洋芋片等令人驚訝的產品。

亞尼克推出「九層塔檸檬」口味的生乳捲。（圖／業者提供）

面對這些獵奇組合，民眾反應不一。有受訪者表示願意嘗試生乳捲，但對九層塔的加入感到猶豫。另一位民眾認為九層塔生乳捲是最不想嘗試的產品，因為生乳捲應該是甜的，而九層塔的鹹味會讓組合變得怪異。也有人表示最想嘗試香菜牛肉麵，認為相較之下這是較為普通的選擇。

在所有獵奇組合中，九層塔生乳捲因其鹹甜混搭加上九層塔特殊香氣，被許多人評為「最怪冠軍」。然而，正是這種怪異感反而激發了消費者的好奇心，讓人更想嘗試看看。行銷專家何默真表示，廠商將一些傳統口味或具爭議性的元素加入主要點心中，不僅能讓民眾嘗鮮，還能製造話題，吸引更多人願意嘗試這些新口味。

乖乖推出大人限定的「咖啡奶酒」口味。（圖／TVBS）

儘管這些獵奇組合看似奇特，卻成功引起民眾的好奇心，讓人想知道實際品嘗時會是什麼味道。業者透過創意開發不僅挑戰消費者的味蕾，同時也成功創造了話題焦點，展現台灣飲食文化的創新與包容性。

