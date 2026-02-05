獵奇洋芋片TOP5排行榜！皮蛋、榴槤全上榜，香菜半年不退燒！

（圖／愛買提供）

香菜、皮蛋、啤酒、榴槤這些原本各自擁有鐵粉與黑粉的食材，近年竟然洋芋片界，成為貨架上最吸睛的存在。從社群洗版到辦公室開箱實測，獵奇系洋芋片不只話題滿滿，更直接反映在銷售數字上。愛買量販彙整近20天銷售數據，正式公布「特殊口味洋芋片TOP5熱銷排行榜」，快來看看大家都在吃什麼！

根據銷售表現觀察，多力多滋以「皮蛋口味」強勢奪下冠軍寶座，成為近期最受歡迎的話題王。皮蛋本身就帶有強烈風味記憶，鹹香中帶點獨特氣味，做成洋芋片後更放大其濃郁層次，一入口就是重擊味蕾的存在。

緊追在後的第二名，則是同樣來自多力多滋的「香菜口味」。值得注意的是，香菜口味上市已超過半年，但銷量與回購率依舊穩定亮眼。即使面對今年1月新口味的競爭壓力，仍穩坐亞軍位置，顯示這並非單純靠話題撐場的短期爆紅，而是真正建立起一群穩定支持的香菜愛好者。

第三與第四名則由樂事拿下，分別是「啤酒口味」與「榴槤口味」，啤酒口味成功將下班小酌的氛圍轉化為零食風味；而榴槤口味則再度證明「愛它的人會為它瘋狂」的市場定律，南洋風味的濃烈香氣轉化為酥脆口感，雖然評價兩極，但願意嘗試的人數依舊可觀，成功擠進前段班。

第五名則由台灣在地品牌華元「波的多」酥炸辣皮蛋口味拿下。這款商品在經典皮蛋風味基礎上加入辣度層次，讓整體口感更具衝擊力，也展現本土品牌在創新研發上的實力。

