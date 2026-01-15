獵槍走火擊中友人身亡 花蓮警休假打獵誤傷

cnews204260115a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

花蓮縣光復鄉馬錫山環山道路，今（15）日凌晨零時25分左右，傳出一起獵槍不慎走火事件。鳳林警分局初步調查，1名卓姓原住民籍員警，疑於勤餘時與2名友人，相約上山狩獵，期間因土製獵槍操作不慎擊發，子彈擊中同行的朱姓友人，卓姓警員隨即報案並撥打119求助，但朱姓傷者送醫急救後，仍不治身亡。

鳳林警分局表示，案發後立即封鎖現場，並報由縣警察局派員調查及鑑識採證，查扣相關證物依法處理。同時報請花蓮地方檢察署指揮偵辦，以釐清全案真相及相關責任。

鳳林警分局表示，對於槍擊事件深表遺憾，已成立專案小組全力調查，確保案件公正透明，釐清真實，並對死者家屬關懷慰問。

照片來源：花蓮縣警方提供

