獵殺台灣黑熊「三貼」嬉鬧遊街一審無罪 屏檢「這理由」提上訴

獵殺台灣黑熊並騎機車載著黑熊的屍體遊街嬉鬧獲判無罪，屏檢不服法院判決，依法提起上訴。（圖：資料照片）

3年前發生在屏東縣霧台鄉大武部落、原住民獵殺4隻台灣黑熊，2名男子甚至騎機車載著1隻黑熊屍體「三貼」嬉鬧遊街，引發議論，違反野生動物保育法的部分，屏東地方法院上個月一審判決9名被告無罪。屏東地檢署不服，認為判決書當中所指的「非營利自用」不應該成為濫殺野保動物的保護傘，已經依法提起上訴，並請求撤銷原判決。（溫蘭魁報導）

屏東地檢署說明，原審判決依據修正後的野生動物保育法，認定被告等人獵殺行為屬於「非營利自用」而諭知無罪，然而，「非營利自用」的法律概念，並非獨立於「原住民族傳統文化」之外的免責金牌，根據司法院大法官的解釋，法律所保護的狩獵權須建立在「依循部落傳統文化傳承」的基礎上，如果只是因為具有原住民族身分，就將和傳統文化毫無關聯的娛樂性殺戮冠上「非營利自用」之名並規避刑責，顯然已經違反憲法平等原則。

檢察官舉其中一例指出，麥姓被告使用鋼製吊索陷阱，也就是俗稱的「山豬吊」讓黑熊受困，等黑熊趴在地上掙扎喘氣時，再持槍朝黑熊的腹部和頭部射殺，讓黑熊長時間、極度恐懼與身體痛楚；另外一例則是顏姓兄弟獵殺黑熊後，騎機車載著黑熊的屍體「三貼」沿途嬉鬧、輕浮，並拍攝影片，對待動物生命輕蔑的態度與手段，顯然與原住民族傳統狩獵文化強調的「敬天、惜物、尊重生命」的核心精神南轅北轍，難為國民所接受，更不應該邀得刑罰的寬典。

綜合以上理由，檢察官認為，本案犯罪行為具有戲謔生命、手段殘忍且違背部落規範，被告等人在短時間之內密集的獵殺4隻瀕臨絕種的台灣黑熊、5隻台灣水鹿和3隻台灣野山羊等保育類動物，原審判決未能區辨「個人脫序行為」與「集體文化實踐」的差異，將少數人的違法行徑等視於部落文化，不僅在法律評價上錯誤，更對真正嚴守狩獵禁忌的原住民族造成二次傷害，為了糾正原判決違失，並釐清「狩獵文化權」與「生態保育」的憲法界線，檢察官因此依法提起上訴，請求撤銷原判決，並依法論罪科刑，維護法律與環境生態正義。

