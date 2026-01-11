獵殺無人機新利器！瑞典斥資44億採購Saab「Trackfire」遙控武器站

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對現代戰場無人機威脅日益嚴峻，瑞典國防大廠紳寶(Saab)宣布獲得重大勝利。紳寶已接獲瑞典國防物資局(FMV)的訂單，將為瑞典軍隊提供「Trackfire」遙控武器站(RWS)，合約總價值約15億瑞典克朗(約新台幣44.6億元)，預計於2026年至2028年間交付。

據軍事媒體《Naval News》報導，這筆訂單將支援瑞典陸軍及正在發展中的「2030兩棲營」(Amphibious Battalion 2030)計畫。最受矚目的是，FMV採購的型號包含最新的「Trackfire ARES」(空中反應)版本。該版本以30x113公厘的M230LF「巨蝮蛇」(Bushmaster)鏈砲作為主要武器，具備強大的反無人機(C-UAS)能力，能有效對付低空慢速的空中威脅。

紳寶監控業務部門負責人柏格霍姆(Carl-Johan Bergholm)表示，Trackfire RWS將成為瑞典兩棲部隊未來戰力的關鍵資產。這款遙控武器站具備全穩向系統，無論是安裝在海軍艦艇、地面車輛或固定防禦陣地上，都能在移動中保持極高的射擊精準度。

技術規格顯示，Trackfire配備冷卻式紅外線感測器、光學變焦攝影機及雷射測距儀，測距範圍超過4000公尺。除了主要的30公厘鏈砲或12.7公厘重機槍外，還可整合7.62公厘機槍作為次要武器，提供全方位的火力支援。

